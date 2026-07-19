Po wejściu na stronę użytkownicy widzą komunikat informujący, że konto jest tymczasowo niedostępne. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ani kiedy zostaną usunięte.

Facebook z awarią. Pojawia się komunikat o błędzie

Po otwarciu strony Facebooka wyświetla się komunikat: "Konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu". "Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut" - czytamy.

Po godz. 9 użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać problemy w serwisie DownDetector, monitorującym działanie najpopularniejszych platform internetowych.

Awaria nie obejmuje jednak wszystkich usług Meta. Bez zakłóceń działają aplikacja mobilna Facebooka, a także Instagram i platforma X.

Po godz. 11 liczba zgłoszeń zaczęła stopniowo spadać. Nadal nie wiadomo jednak, co było przyczyną awarii ani kiedy serwis wróci do pełnej sprawności.