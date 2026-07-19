Awaria Facebooka. Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępem

Świat Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl

W niedzielny poranek część użytkowników Facebooka napotkała problemy z dostępem do serwisu. Po godz. 9 liczba zgłoszeń w serwisie DownDetector zaczęła gwałtownie rosnąć. Kłopoty dotyczą przede wszystkim przeglądarkowej wersji platformy.

Ikona aplikacji Facebook na ekranie smartfona.
Creative Commons Attribution/Wikimedia
Bez zakłóceń działają aplikacja mobilna Facebooka

Po wejściu na stronę użytkownicy widzą komunikat informujący, że konto jest tymczasowo niedostępne. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ani kiedy zostaną usunięte.

Facebook z awarią. Pojawia się komunikat o błędzie

Po otwarciu strony Facebooka wyświetla się komunikat: "Konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu". "Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut" - czytamy.

 

Po godz. 9 użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać problemy w serwisie DownDetector, monitorującym działanie najpopularniejszych platform internetowych.

 

Awaria nie obejmuje jednak wszystkich usług Meta. Bez zakłóceń działają aplikacja mobilna Facebooka, a także Instagram i platforma X.

 

Po godz. 11 liczba zgłoszeń zaczęła stopniowo spadać. Nadal nie wiadomo jednak, co było przyczyną awarii ani kiedy serwis wróci do pełnej sprawności.

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