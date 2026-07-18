Wkusno i toczka to nazwa sieci fast foodów, które po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę zastąpiły wycofujące się z kraju restauracje McDonald's. Pierwsze lokale pojawiły się w Moskwie w czerwcu 2022 roku.

Nowy właściciel, rosyjski przedsiębiorca Aleksandr Gowor, przejął całe zaplecze logistyczne, lokale oraz pracowników dawnego giganta. Sieć oferuje podobne dania jak jej poprzednik, ale w początkowej fazie działalności klienci skarżyli się na słabą jakość produktów oraz problemy z zaopatrzeniem.

W ich lokalach brakowało frytek. Rosyjska sieć chwali się podwyżkami

W lipcu 2022 roku część lokali przestała serwować frytki z powodu sankcji i niedoborów ziemniaków. Wkusno i toczka nie ograniczyła się jednak do lokalnego ryku i otworzyła swoje restauracje w pobliskich krajach, m.in. w Kirgistanie.

Pomimo krytyki i problemów z zaopatrzeniem, sieć chwali się dobrą kondycja finansową. - W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe stawki płac, nowy system motywacji pracowników, który między innymi oznaczał poważny wzrost płac – nawet do 40-50 proc. - powiedział dyrektor generalny firmy Oleg Parojew, cytowany przez rosyjską państwową agencję TASS.

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Zdaniem rozmówcy agencji inwestycje ograniczyły rotację personelu, zwiększyły zatrudnienie i przyspieszyły obsługę gości. Parojew podkreśla, że pensje we Wkusno i toczka są wyższe niż wynosi w Rosji średnia dla tej branży.

"Wielu nie wierzy". Wkusno i toczka płaci jak programistom?

- Wielu nie wierzy, że pracownicy w Moskwie naprawdę mogą zarabiać więcej niż 140 tysięcy rubli - powiedział, dodając, że swego czasu pojawiały się memy wskazujące, że wynagrodzenia pracowników sieci Wkusno i toczka są "na podobnym poziomie jak w branży IT".

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Jeśli wierzyć słowom Parojewa, może to być zgodne z rzeczywistością. Średnie zarobki młodszego specjalisty IT mieszczą się w Moskwie w przedziale 80 tys.-120 tys. rubli, a doświadczony programista zarabia od 150 tys. rubli.

Parojew twierdzi, że dzięki podjętej przez Wkusno i toczka strategii zatrudnienie w firmie jest obecnie wyższe niż w ubiegłym roku.

- Najciekawsze jest to, że dzięki temu wracają do nas dawni pracownicy. Jeśli ludzie chcą wrócić, to znaczy, że lubią klimat i atmosferę pracy w naszym przedsiębiorstwie, a my robimy wszystko dobrze - podsumował.