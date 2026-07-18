Do wykolejenia doszło w piątek około godz. 15:30 na trasie między Wierchomlą Wielką a Piwniczną. Pociąg jechał bez ładunku, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Linia kolejowa nr 96 pozostaje nieprzejezdna. Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Pierwszy etap akcji zakończony

Na miejscu pracuje specjalistyczny dźwig, który podnosi wykolejone wagony z rzeki i odholowuje je z miejsca zdarzenia. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że 17 wagonów zostało odstawionych na tor boczny w Nowym Sączu, gdzie zostaną poddane oględzinom przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

Od strony Muszyny działa również specjalistyczny pojazd ratownictwa technicznego, przygotowujący pozostałe wagony do usunięcia z torowiska.

Jak przekazał burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski, około godz. 4 nad ranem zakończył się pierwszy etap akcji. Przy użyciu specjalistycznego dźwigu na tory podniesiono dwa wykolejone wagony, które następnie przetransportowano na stację w Hanuszowie.

Aktualizacja 18.07, godz. 9:00: Służby techniczne PLK SA, przy wsparciu ciężkiego sprzętu, intensywnie pracują nad jak najszybszym przywróceniem ruchu kolejowego na szlaku Wierchomla-Piwniczna.

O godz. 1:15 specjalistyczny dźwig, rozstawiony przy linii kolejowej, podniósł dwa… https://t.co/CGUOyisQIn pic.twitter.com/t95DK5zCHS — PLK SA (@PKP_PLK_SA) July 18, 2026

Najtrudniejsze prace dopiero przed kolejarzami

To jednak dopiero początek akcji. Po usunięciu wszystkich wagonów technicy będą mogli przystąpić do naprawy infrastruktury kolejowej. Jak ustaliło Radio Kraków, tory zostały uszkodzone co najmniej w dwóch miejscach.

PKP PLK przekazały, że dopiero po odtworzeniu infrastruktury i zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia prac możliwe będzie rozpoczęcie wydobywania wagonów znajdujących się w nurcie Popradu.

"Naszym celem jest jak najszybsze i bezpieczne przywrócenie pełnej sprawności linii kolejowej, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa" – podkreśliła spółka.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruch pociągów zostanie przywrócony. Wszystko wskazuje jednak na to, że utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej kilka dni.

ZOBACZ: Pociąg towarowy wykoleił się do rzeki. Chaos na kolei w Małopolsce

"Najpierw świst, potem huk i plusk"

Do świadków zdarzenia dotarła "Gazeta Wyborcza". Pani Anna z miejscowości Kąty opowiedziała, że wraz z rodziną siedziała przy popołudniowej kawie, gdy usłyszała niepokojące dźwięki.

– Nagle usłyszeliśmy potężny świst. Po chwili nad przejeżdżającym pociągiem pojawił się obłok pyłu, a zaraz potem rozległ się huk i plusk – relacjonowała.

Jak dodała, dopiero po chwili domownicy zorientowali się, że część wagonów wykoleiła się i wpadła do Popradu. – To pierwsze takie zdarzenie, jakie pamiętam. Nigdy wcześniej nic podobnego się tutaj nie wydarzyło – podkreśliła mieszkanka.

Przyczyny wykolejenia bada komisja

Do wykolejenia pociągu doszło w piątek około godz. 15:30 na trasie między Piwniczną a Wierchomlą. Skład poruszał się bez ładunku, a w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Linia kolejowa nr 96 pozostaje nieprzejezdna. Dla pasażerów pociągów POLREGIO i PKP Intercity uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Przyczyny wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.