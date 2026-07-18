Rosyjskie władze planują zmobilizować jesienią do 500 tys. żołnierzy - poinformował w sobotę na dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko.

"Część z nich (władze rosyjskie - red.) planują skierować do walki w ciągu pierwszych dwóch tygodni mobilizacji, innych będą przygotowywać pod kątem potencjalnego otwarcia nowego kierunku na froncie. Taki jest plan Rosji" - napisał Kowałenko na Telegramie.

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Kowałenko ostrzegł, że Ukrainę może czekać "bardzo intensywna zima".

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"Ukraińscy żołnierze będą musieli wytrzymać w trudnych warunkach walki piechoty, gdzie zetrą się ludzie, drony, KAB-y (bomby naprowadzane satelitarnie - red.) i inne narzędzia" - czytamy w jego wpisie.

Ukraińscy analitycy spodziewają się ogłoszenia mobilizacji w Rosji po wyborach do izby niższej rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej, zaplanowanych w dniach 18-20 września.

Rosja przenosi operatorów dronów. Chce chronić flotę cieni

Tymczasem, jak pisaliśmy na polsatnews.pl, Rosja przerzuca z linii frontu do 200 załóg obsługujących drony z jednostki Rubikon, aby chronić statki na Morzach Czarnym i Azowskim - poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii Robert "Madziar" Browdi.

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Według wojskowego operatorzy mają zabezpieczać tzw. flotę cieni, wykorzystywaną przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Jak przekazał Browdi, do ochrony rosyjskich jednostek skierowano również siły 51. Dywizji Obrony Powietrznej oraz pułku przeciwlotniczego Floty Czarnomorskiej.

"Flota cieni" to sieć wykorzystywanych przez Rosję, głównie starych tankowców, które służą do omijania międzynarodowych sankcji dotyczących eksportu ropy i produktów ropopochodnych. Według dostępnych szacunków liczy ona co najmniej 600 jednostek.