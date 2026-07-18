Mateusz Morawiecki stał na czele trzech rządów w latach 2017–2023. Trzeci z nich został powołany po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku, jednak nie uzyskał większości w Sejmie.

Łącznie Morawiecki pełnił funkcję premiera przez 2194 dni, czyli sześć lat i dwa dni. Donald Tusk po raz pierwszy objął stanowisko szefa rządu w listopadzie 2007 roku. Kierował dwoma gabinetami koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do września 2014 roku. Pierwszy okres jego urzędowania trwał 2492 dni, czyli sześć lat, dziewięć miesięcy i 26 dni.

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku Tusk ponownie stanął na czele rządu. Urząd premiera objął 13 grudnia 2023 roku. Do 18 lipca 2026 roku jego obecna kadencja trwała 949 dni, czyli dwa lata, siedem miesięcy i pięć dni.

Oznacza to, że przez około 15,5 roku z 36 lat historii III RP funkcję premiera sprawował Donald Tusk albo Mateusz Morawiecki.

Jak Donald Tusk i Mateusz Morawiecki obejmowali urząd premiera?

Donald Tusk za każdym razem obejmował stanowisko premiera jako lider Platformy Obywatelskiej, a następnie Koalicji Obywatelskiej. W 2014 roku ustąpił z funkcji szefa rządu po wyborze na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Pełnił je od 2014 do 2019 roku.

Mateusz Morawiecki został premierem w grudniu 2017 roku. Jarosław Kaczyński zdecydował wówczas, że ówczesny wicepremier i minister finansów zastąpi Beatę Szydło, która kierowała rządem od zwycięstwa PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

Morawiecki stracił stanowisko po wyborach z 2023 roku. Utworzony przez niego gabinet nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie, a nowy rząd sformowała koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

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Sondaż: Donald Tusk lepszym premierem od Mateusza Morawieckiego

W sondażu SW Research dla rp.pl ankietowanych zapytano, kto ich zdaniem lepiej sprawdza się w roli premiera. Donalda Tuska wskazało 37,2 proc. respondentów. Mateusza Morawieckiego wybrało 24,6 proc. badanych. Różnica między politykami wyniosła zatem 12,6 punktu procentowego.

Kolejne 22,1 proc. uczestników badania oceniło, że obaj politycy sprawdzają się jako premierzy tak samo. Zdania w tej sprawie nie miało 16,1 proc. ankietowanych.

Donald Tusk był częściej wskazywany przez mężczyzn niż przez kobiety. Obecnego premiera wybrało 40 proc. badanych mężczyzn i 35 proc. kobiet.

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Największe poparcie Tusk uzyskał wśród respondentów po 50. roku życia. Za polityka lepiej sprawdzającego się w roli premiera uznało go 48 proc. osób z tej grupy wiekowej.

Obecnego szefa rządu wskazało także 41 proc. ankietowanych z wyższym wykształceniem. Częściej niż ogół badanych wybierały go również osoby zarabiające powyżej 7 tys. zł netto miesięcznie. W tej grupie Tuska wskazało 49 proc. respondentów.

Najwyższy wynik premier uzyskał wśród mieszkańców miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób. Za lepszego szefa rządu uznało go 52 proc. badanych mieszkających w takich miejscowościach.

– Donald Tusk lepiej sprawdza się jako premier częściej według mężczyzn niż kobiet. Obecnego szefa rządu za sprawniejszego uważa niemal co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia i dwóch na pięciu badanych posiadających wyższe wykształcenie – skomentowała Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Jak dodała, opinię tę częściej niż ogół respondentów wyrażały osoby o dochodach przekraczających 7 tys. zł netto oraz mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób.

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Mateusz Morawiecki częściej wskazywany przez młodszych Polaków

Mateusz Morawiecki uzyskał lepszy wynik od Donalda Tuska w dwóch najmłodszych grupach wiekowych. Wśród respondentów w wieku od 18 do 24 lat byłego premiera wskazało 21,2 proc. ankietowanych, a obecnego szefa rządu 20,1 proc.

Większa przewaga Morawieckiego pojawiła się w grupie osób od 25 do 34 lat. Byłego premiera wybrało 26,1 proc. badanych, podczas gdy Tuska wskazało 18,4 proc.

Morawiecki został również lepiej oceniony przez ankietowanych z wykształceniem zawodowym. W tej grupie uzyskał 32,9 proc. wskazań, a Donald Tusk 28,6 proc.

Badanie SW Research przeprowadzono w dniach 14–15 lipca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków.