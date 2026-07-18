Trump i jego krytyk spotkają się na finale MŚ. Jest też ważna odmowa
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez potwierdził, że pojawi się w niedzielę na finale piłkarskich mistrzostw świata w USA, gdzie reprezentacja jego kraju zmierzy się z Argentyną. Na stadionie będzie również prezydent USA Donald Trump, mimo że relacje obu polityków od miesięcy pozostają napięte. Zaproszenie na mecz odrzuciła natomiast przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Rzecznik hiszpańskiego rządu potwierdził, że Pedro Sanchez będzie obecny na finale rozgrywanym na MetLife Stadium w New Jersey. W loży VIP zasiądzie również król Hiszpanii Filip VI wraz z rodziną królewską.
Na stadionie pojawi się także Donald Trump. Jak podkreślił rzecznik rządu w Madrycie, hiszpański premier przyleci wyłącznie na mecz i zaraz po jego zakończeniu wróci do Europy. Nie planuje żadnych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji.
Relacje Trumpa i Sancheza od miesięcy są napięte
Możliwe spotkanie obu przywódców zwraca uwagę ze względu na napięcia między Madrytem a Waszyngtonem. Pedro Sanchez wielokrotnie krytykował politykę zagraniczną Donalda Trumpa, m.in. w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.
Hiszpański rząd odmówił także zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB, czego od sojuszników NATO domagał się amerykański prezydent.
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Podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze Trump zagroził nawet Hiszpanii konsekwencjami handlowymi, określając ją jako "najgorszego sojusznika". Dzień później wycofał się jednak z tej zapowiedzi.
- Miałem problemy z Hiszpanią i nadal je mam, ale Hiszpania dzisiaj całkowicie zmieniła stanowisko. Hiszpania była dzisiaj bardzo hojna, wiecie, powiedziałem im, że zamierzam wstrzymać handel - powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One. - Spełnili prośbę o dużą płatność.
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Ursula von der Leyen i prezydent Argentyny odmówili udziału w finale MŚ
Zaproszenie na finał otrzymała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przewodnicząca otrzymała zaproszenie na finał mistrzostw świata, ale ze względu na obowiązki wynikające z kalendarza nie weźmie w nim udziału - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho.
W ostatnich dniach szefowa KE odwiedziła Kijów oraz uczestniczyła w obchodach francuskiego Święta Narodowego w Paryżu. W poniedziałek ma spotkać się w Brukseli z byłym prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim.
Na finale zabraknie także prezydenta Argentyny Javiera Mileia. Według mediów zrezygnował z wyjazdu z powodów przesądów i zamierza oglądać mecz w domu.
Relacje Mileia z Pedro Sánchezem od dawna pozostają napięte. Argentyński prezydent wielokrotnie publicznie atakował hiszpańskiego premiera oraz jego żonę.Czytaj więcej