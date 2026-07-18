Rzecznik hiszpańskiego rządu potwierdził, że Pedro Sanchez będzie obecny na finale rozgrywanym na MetLife Stadium w New Jersey. W loży VIP zasiądzie również król Hiszpanii Filip VI wraz z rodziną królewską.

Na stadionie pojawi się także Donald Trump. Jak podkreślił rzecznik rządu w Madrycie, hiszpański premier przyleci wyłącznie na mecz i zaraz po jego zakończeniu wróci do Europy. Nie planuje żadnych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Relacje Trumpa i Sancheza od miesięcy są napięte

Możliwe spotkanie obu przywódców zwraca uwagę ze względu na napięcia między Madrytem a Waszyngtonem. Pedro Sanchez wielokrotnie krytykował politykę zagraniczną Donalda Trumpa, m.in. w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Hiszpański rząd odmówił także zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB, czego od sojuszników NATO domagał się amerykański prezydent.

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Podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze Trump zagroził nawet Hiszpanii konsekwencjami handlowymi, określając ją jako "najgorszego sojusznika". Dzień później wycofał się jednak z tej zapowiedzi.

- Miałem problemy z Hiszpanią i nadal je mam, ale Hiszpania dzisiaj całkowicie zmieniła stanowisko. Hiszpania była dzisiaj bardzo hojna, wiecie, powiedziałem im, że zamierzam wstrzymać handel - powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One. - Spełnili prośbę o dużą płatność.

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Ursula von der Leyen i prezydent Argentyny odmówili udziału w finale MŚ

Zaproszenie na finał otrzymała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przewodnicząca otrzymała zaproszenie na finał mistrzostw świata, ale ze względu na obowiązki wynikające z kalendarza nie weźmie w nim udziału - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho.

W ostatnich dniach szefowa KE odwiedziła Kijów oraz uczestniczyła w obchodach francuskiego Święta Narodowego w Paryżu. W poniedziałek ma spotkać się w Brukseli z byłym prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim.

Na finale zabraknie także prezydenta Argentyny Javiera Mileia. Według mediów zrezygnował z wyjazdu z powodów przesądów i zamierza oglądać mecz w domu.

Relacje Mileia z Pedro Sánchezem od dawna pozostają napięte. Argentyński prezydent wielokrotnie publicznie atakował hiszpańskiego premiera oraz jego żonę.