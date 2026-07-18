Rosyjskie marki odzieżowe coraz częściej wykorzystują motywy narodowe - pisze rosyjska agencja Ria Novosti.

O nowym trendzie w rozmowie z mówił wiceminister przemysłu i handlu Iwan Kulikow.



- Obserwujemy znaczący wzrost popularności motywów narodowych i tożsamości narodowej w kolekcjach rosyjskich marek, co napawa optymizmem - stwierdził Kulikow w rozmowie z Ria Novosti.

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Jak podkreślił, staje się to "istotnym globalnym makrotrendem". - Etniczność wraca do mody, a światowi projektanci aktywnie łączą tradycje z nowoczesnymi sylwetkami - powiedział.

Rosja. Nowy trend w rosyjskiej modzie

Według Iwana Kulikowa projektanci z różnych regionów Rosji coraz głębiej zagłębiają się w korzenie swoich narodów, czerpiąc inspiracje z tradycji i strojów narodowych.

- Co więcej, tradycyjne techniki, takie jak haft północny i ścieg kresterski (technika haftu o z obwodu nowogrodzkiego - red.) są reaktywowane i wdrażane do produkcji - powiedział polityk.

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Jak podkreślił, tradycyjne motywy sprawiają, że produkty cieszą się dużym popytem, "zwłaszcza w obliczu trendu na naturalne włókna i rękodzielnicze detale".