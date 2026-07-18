Siły rosyjskie przeprowadziły w sobotę podwójny atak na pociąg pasażerski w obwodzie zaporoskim - poinformował minister odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznik.



Wszyscy pasażerowie i personel kolejowy zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce - przekazał Kałasznik na Telegramie. Nie ma informacji o rannych.

O ataku poinformował także ukraiński operator kolei państwowych Ukrzaliznycja.

Ukraina. Rosjanie zaatakowali pociąg

Pasażerowie początkowo przebywali w schronie, a następnie mieli kontynuować podróż do Zaporoża autobusami zorganizowanymi przy wsparciu obwodowej administracji wojskowej - czytamy w serwisie United24.



"Rosja celowo kontynuuje ataki na infrastrukturę cywilną, próbując zastraszyć ludzi i zakłócić funkcjonowanie systemu transportowego. Jednak ukraińskie koleje nadal działają, zapewniając nieprzerwaną komunikację i wypełniając swoją kluczową misję nawet w obliczu ciągłych ataków" - napisał Kałasznik.

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"Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu, wraz z Ministerstwem Obrony i Ukrzaliznycją, stale pracuje nad zwiększeniem odporności transportu kolejowego, nawet w tak trudnych warunkach" - dodał.

Jak poinformował przewoźnik, ruch kolejowy w obwodzie będzie się odbywał według rozkładu jazdy ustalonego przez dyspozytora, przy wzmożonym nadzorze.

W sobotę siły rosyjskie przeprowadziły 851 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Jedna osoba zginęła, a dwie inne, w tym dziecko, zostały ranne - podały władze obwodowe.