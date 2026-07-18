Rosjanie uderzyli w pociąg na Zaporożu. Wiadomo, co z pasażerami
Rosjanie zaatakowali pociąg pasażerski w obwodzie zaporoskim. Pasażerów i obsługę udało się przetransportować w bezpieczne miejsce. W sobotę Rosjanie przeprowadzili łącznie 851 ataków na obwód zaporoski, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne - podały lokalne władze.
Siły rosyjskie przeprowadziły w sobotę podwójny atak na pociąg pasażerski w obwodzie zaporoskim - poinformował minister odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznik.
Wszyscy pasażerowie i personel kolejowy zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce - przekazał Kałasznik na Telegramie. Nie ma informacji o rannych.
O ataku poinformował także ukraiński operator kolei państwowych Ukrzaliznycja.
Ukraina. Rosjanie zaatakowali pociąg
Pasażerowie początkowo przebywali w schronie, a następnie mieli kontynuować podróż do Zaporoża autobusami zorganizowanymi przy wsparciu obwodowej administracji wojskowej - czytamy w serwisie United24.
"Rosja celowo kontynuuje ataki na infrastrukturę cywilną, próbując zastraszyć ludzi i zakłócić funkcjonowanie systemu transportowego. Jednak ukraińskie koleje nadal działają, zapewniając nieprzerwaną komunikację i wypełniając swoją kluczową misję nawet w obliczu ciągłych ataków" - napisał Kałasznik.
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"Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu, wraz z Ministerstwem Obrony i Ukrzaliznycją, stale pracuje nad zwiększeniem odporności transportu kolejowego, nawet w tak trudnych warunkach" - dodał.
Jak poinformował przewoźnik, ruch kolejowy w obwodzie będzie się odbywał według rozkładu jazdy ustalonego przez dyspozytora, przy wzmożonym nadzorze.
W sobotę siły rosyjskie przeprowadziły 851 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Jedna osoba zginęła, a dwie inne, w tym dziecko, zostały ranne - podały władze obwodowe.Czytaj więcej