Według wojskowego operatorzy mają zabezpieczać tzw. flotę cieni, wykorzystywaną przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Jak przekazał Browdi, do ochrony rosyjskich jednostek skierowano również siły 51. Dywizji Obrony Powietrznej oraz pułku przeciwlotniczego Floty Czarnomorskiej.

Rosja wycofuje operatorów dronów z frontu

"Wróg wycofuje do 200 załóg systemów Rubikon, by chronić flotę cieni. Po jednej załodze na każdy aktywny statek" - napisał Browdi na Facebooku.

💥 USF Operators Struck 12 More Enemy Vessels in the Black Sea.



On the night of July 17, USF units continued their operation against russia’s shadow fleet. This night, the following strikes were confirmed:



💥9 cargo ships. The strikes were carried out by operators of the 9th… pic.twitter.com/5BS4R7MWxK — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 17, 2026

Jak wyjaśnił, rosyjskie jednostki wykorzystują do obrony drony przechwytujące, przenośne zestawy przeciwlotnicze oraz karabiny maszynowe.

Czym jest rosyjska "flota cieni"?

"Flota cieni" to sieć wykorzystywanych przez Rosję, głównie starych tankowców, które służą do omijania międzynarodowych sankcji dotyczących eksportu ropy i produktów ropopochodnych.

Według dostępnych szacunków liczy ona co najmniej 600 jednostek, choć niektóre źródła oceniają, że na całym świecie może obejmować nawet około 1,6 tys. statków. Są to przede wszystkim tankowce małej i średniej wielkości.

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Ukraińskie drony zaatakowały 172 rosyjskie jednostki

Portal "Ukrainska Prawda" podał, że między 6 a 18 lipca ukraińskie bezzałogowce zaatakowały 172 rosyjskie jednostki pływające – 118 na Morzu Azowskim i 54 na Morzu Czarnym.

Tylko w nocy z 17 na 18 lipca celem ataków było 13 jednostek: osiem statków do przewozu ładunków suchych, tankowiec, gazowiec, holownik oraz dwa żurawie pływające.

Jak przypomniał serwis, celem ukraińskich uderzeń jest zakłócenie transportu ropy, paliw i innych ładunków przewożonych z naruszeniem sankcji nałożonych na Rosję.

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Rubikon. Elitarna rosyjska jednostka dronowa

Wspomniane przez Browdiego Centrum Perspektywicznych Technologii Bezzałogowych Rubikon jest uznawane – również przez stronę ukraińską – za jeden z najbardziej efektywnych rosyjskich ośrodków zajmujących się analizą bojowego wykorzystania dronów, opracowywaniem taktyki ich użycia oraz szkoleniem personelu wojskowego.

Jednostka powstała w połowie 2024 roku na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych jako odpowiedź na masowe wykorzystanie bezzałogowców przez armię ukraińską.