Prezydent Węgier ustępuje. Podpisał poprawkę do konstytucji

Prezydent Węgier Tamas Sulyok poinformował w sobotę, że podpisał poprawkę do konstytucji kończącą jego kadencję. Wygaśnie ona dzień po opublikowaniu podpisanego dokumentu w Dzienniku Urzędowym.

- Stanęliśmy przed kwestią dotyczącą losów narodu, na rozdrożu wykraczającym poza interesy osobiste czy polityczne - przekazał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Jeśli prezydent republiki stanie przed dylematem podobnym do obecnego, ma przed sobą dwie drogi: wypełnia swój konstytucyjny obowiązek poprzez podpisanie ustawy - lub odmawia podpisu, co jednak stanowi naruszenie prawa - powiedział na nagraniu.

Węgry. Prezydent Sulyok kończy kadencję

W poniedziałek węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która przewiduje m.in. usunięcie Sulyoka, powołanego na urząd prezydent przez poprzedni parlament kontrolowany przez byłego premiera Viktora Orbana.

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Wcześniej obecny premier Peter Magyar zapowiedział, że zmiana na stanowisku prezydenta kraju zostanie dokonana do 20 sierpnia - ważnego dla Węgrów Dnia Św. Stefana. Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Po tej dacie węgierski premier zamierzał usunąć Sulyoka ze stanowiska poprzez nowelizację konstytucji.

Magyar wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka. Żądał także ustąpienia ze stanowisk m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, twierdząc, że są "marionetkami Orbana".

Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 r.

Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.