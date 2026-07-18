Magyar chce zmian ws. 16-latków. "Nigdy wcześniej"

Według szefa węgierskiego rządu współcześni nastolatkowie mają wystarczającą wiedzę i świadomość, by współdecydować o przyszłości kraju.

Peter Magyar: 16-latkowie są gotowi współdecydować

Peter Magyar przedstawił swoje stanowisko we wpisie na Facebooku. "Zdecydowana większość osób poniżej 18. roku życia jest wystarczająco przygotowana i poinformowana, by mieć wpływ na nasze wspólne decyzje" - napisał.

Dodał, że podczas prac nad nową konstytucją poparłby obniżenie wieku wyborczego do 16 lat. Propozycja jest elementem szerszej reformy konstytucyjnej, zainicjowanej przez rząd po kwietniowych wyborach parlamentarnych.

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Premier zapowiedział wcześniej, że referendum dotyczące przyjęcia nowej ustawy zasadniczej mogłoby odbyć się już przyszłego lata.

- Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczą się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze - mówił w czerwcu.

We wpisie premier ocenił również, że po zmianie rządu wyraźnie wzrosło zainteresowanie obywateli życiem publicznym. Jak podkreślił, nigdy wcześniej tak wiele osób nie śledziło obrad parlamentu ani nie interesowało się polityką. Jego zdaniem młodzi Węgrzy coraz częściej czują, że mają realny wpływ na przyszłość kraju.