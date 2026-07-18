Grodecki zaznaczył jednocześnie, że nie należy łączyć napięć na linii Warszawa-Kijów z pozycją Polski w NATO. Szef BBN ocenił, że obecny spór wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

- Polskie stanowisko jest twarde i bezkompromisowe: nie akceptujemy ukraińskiej narracji i polityki historycznej kwestionującej liczbę zamordowanych Polaków, relatywizującej to morderstwo i gloryfikującej zbrodniarzy. Nie ma tu miejsca na negocjacje - powiedział szef BBN.

Dodał również, że budowanie ukraińskiego panteonu narodowego wokół postaci związanych z UPA byłoby - jego zdaniem - strategicznym błędem.

Zełenski otworzy archiwa ws. Wołynia. Szef BBN komentuje

Szef BBN odniósł się także do rozmowy prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu w Ankarze. Jak przekazał, dotyczyła ona przede wszystkim polityki historycznej.

- Zmierzenie się z prawdą historyczną to jedyna droga do budowania dalszych relacji. Decyzja prezydenta Ukrainy o otwarciu całego archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczącego wydarzeń na Wołyniu oraz dodatkowe zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne to krok w tym kierunku - powiedział Grodecki.

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Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów

W piątek Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że po naradzie dotyczącej relacji z Polską podjął decyzję o otwarciu archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczących wydarzeń na Wołyniu.

I held a meeting on our policy toward Poland. The priorities are clear: all of us in Europe need good-neighborly, equal, and mutually beneficial relations built on respect. Poland provided significant support to Ukraine after the start of Russia's full-scale invasion, and we are… pic.twitter.com/5dNFQYqi1n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2026

Zapowiedział także wydanie dodatkowej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz zadeklarował współpracę z Polską przy realizacji tych działań.

W ostatnich miesiącach relacje polsko-ukraińskie pogorszyły się po decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia Bohaterów UPA. Spotkała się ona z krytyką polskich władz, w tym premiera Donalda Tuska, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezydenta Karola Nawrockiego.

Według polskich historyków od lutego 1943 r. do wiosny 1945 r. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ponad 100 tys. Polaków. Za sprawców zbrodni uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej Ukraińskiej Powstańczej Armii.