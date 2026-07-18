Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. - Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa - uzasadnił swoją decyzję.

Negatywnie weto ocenili politycy koalicji rządowej. Premier Donald Tusk skomentował, że "prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia".

Do słów premiera odniósł się we wpisie na portalu X szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, stwierdzając, że weto nie jest wyrazem pogardy.

Jak dodał, stanowi ono obronę małżeństwa, "ponieważ preferowane konstytucyjnie jest tworzenie rodziny właśnie przez małżeństwo, traktowane jako trwały związek kobiety i mężczyzny, nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo".

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"O fakcie tym przesądza art. 18 Konstytucji, który wymienia jako podmiot ochrony małżeństwo, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo. Kolejność ta nie jest przypadkowa i stanowi konstytucyjne wskazanie dla tworzonego przez ustawodawcę zwykłego normatywnego modelu małżeństwa i rodziny" - podkreślił szef KPRP.

Bogucki skierował się bezpośrednio do premiera. "Co do pogardy wobec Polaków, to nikt z Panem konkurować nie może. Pogarda wobec kobiet, to zmuszanie ich do rodzenia na SOR-ach. Pogarda wobec pracowników, to ponad 100 tysięcy osób, które straciły pracę tylko w ostatnim roku Pana rządów" - napisał.

Dodał, że "pogarda wobec prawdy, to kłamstwa, które mają odwrócić uwagę od Pana nieudolności i porażek. Zatem to Pan przez swoją pogardę zabiera ludziom ich prawo do szczęścia i normalnego życia".

Premierze @donaldtusk, prezydenckie weto to nie wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ale obrona małżeństwa, ponieważ preferowane konstytucyjnie jest tworzenie rodziny właśnie przez małżeństwo, traktowane jako trwały związek kobiety i mężczyzny,… pic.twitter.com/KkNKuCJdNI — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) July 17, 2026

Weto prezydenta ws. ustawy o statusie osoby najbliższej. "To wyraz pogardy"

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zastąpiła projekt dot. rejestrowanych związków partnerskich, który głównie z powodu braku zgody wewnątrz koalicji rządzącej nie opuścił Stałego Komitetu Rady Ministrów, a co za tym idzie, nie przeszedł rządowego etapu procesu legislacyjnego.

Według ustawy dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwiłaby stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

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Do uznania praw par jednopłciowych i umożliwienia im zawierania sformalizowanych związków, będących samodzielną instytucją prawną z określonymi uprawnieniami i obowiązkami, zobowiązują Polskę wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.