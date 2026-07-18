Nawrocki ponownie złoży wniosek o referendum. Chodzi o politykę klimatyczną UE

Polska Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej.

Portret Karola Nawrockiego i Pawła Szefernakera.
Mikołaj Bujak/KPRP-X/Polsat News
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Jak podkreślił, prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy. Wcześniejszy wniosek w tej sprawie został odrzucony przez większość sejmową.

 

Szefernaker odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie handlu emisjami ETS. Jego zdaniem proponowane rozwiązania nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej.

Nawrocki ponownie złoży wniosek o referendum

Paweł Szefernaker przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS).

 

 

 

"Złożył również wniosek o referendum, wychodząc z założenia, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy" - napisał szef Gabinetu Prezydenta.

 

Jak dodał, większość sejmowa odrzuciła tę propozycję. Zapowiedział jednak, że w przyszłym tygodniu Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum.

 

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Szefernaker: Europa traci konkurencyjność

Szef Gabinetu Prezydenta skrytykował także propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian w systemie ETS. Zwrócił uwagę, że Bruksela chce zobowiązać państwa członkowskie do przeznaczania co najmniej 50 proc. wpływów z handlu emisjami na inwestycje związane z dekarbonizacją.

 

Według Szefernakera proponowane zmiany jedynie sprawiają wrażenie odejścia od dotychczasowej polityki. "Europa potrzebuje dziś polityki przemysłowej odbudowującej konkurencyjność gospodarki po latach narastających kosztów obecnego modelu polityki klimatycznej" - ocenił.

Dodał, że "Europa traci dziś konkurencyjność, a odpowiedzią Komisji Europejskiej pozostaje kosmetyka zamiast rzeczywistej zmiany kursu".

 

Szefernaker zaapelował do Senatu o dopuszczenie do - jak to określił - rzetelnej debaty i umożliwienie Polakom wypowiedzenia się w referendum na temat systemu ETS oraz przyszłości unijnej polityki klimatycznej.

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