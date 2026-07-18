Jak podkreślił, prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy. Wcześniejszy wniosek w tej sprawie został odrzucony przez większość sejmową.

Szefernaker odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie handlu emisjami ETS. Jego zdaniem proponowane rozwiązania nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej.

Nawrocki ponownie złoży wniosek o referendum

Paweł Szefernaker przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS).

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Prezydenta RP Karola Nawrockiego, w nadchodzącym tygodniu Prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej.



Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadaną propozycję zmian w… — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) July 18, 2026

"Złożył również wniosek o referendum, wychodząc z założenia, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy" - napisał szef Gabinetu Prezydenta.

Jak dodał, większość sejmowa odrzuciła tę propozycję. Zapowiedział jednak, że w przyszłym tygodniu Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum.

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Szefernaker: Europa traci konkurencyjność

Szef Gabinetu Prezydenta skrytykował także propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian w systemie ETS. Zwrócił uwagę, że Bruksela chce zobowiązać państwa członkowskie do przeznaczania co najmniej 50 proc. wpływów z handlu emisjami na inwestycje związane z dekarbonizacją.

Według Szefernakera proponowane zmiany jedynie sprawiają wrażenie odejścia od dotychczasowej polityki. "Europa potrzebuje dziś polityki przemysłowej odbudowującej konkurencyjność gospodarki po latach narastających kosztów obecnego modelu polityki klimatycznej" - ocenił.

Dodał, że "Europa traci dziś konkurencyjność, a odpowiedzią Komisji Europejskiej pozostaje kosmetyka zamiast rzeczywistej zmiany kursu".

Szefernaker zaapelował do Senatu o dopuszczenie do - jak to określił - rzetelnej debaty i umożliwienie Polakom wypowiedzenia się w referendum na temat systemu ETS oraz przyszłości unijnej polityki klimatycznej.