Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozważa odwołanie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego - podaje "Financial Times".

Wysoki rangą urzędnik Biura Prezydenta, a którego powołuje się dziennik, przekazał, że Zełenski ma zebrać dowódców wojskowych, aby wysłuchać ich oceny sytuacji. Ma także przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi kandydatami na stanowisko Naczelnego Dowódcy.

Prezydent jest gotowy odwołać Syrskiego, jeśli znajdzie dowódcę, który zapewni sprawne przekazanie dowodzenia i jednocześnie będzie w stanie zapewnić niezawodną obronę na całej 1200-kilometrowej linii frontu - informuje dziennik.

Ukraina. Protesty po odwołaniu Fedorowa

Zełenski zaczął rozważać możliwość odwołania Syrskiego po protestach przeciwko odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy. Powodem miał być konflikt ministra obrony z Ołeksandrem Syrskim.

Na placu Iwana Franki w pobliżu Biura Prezydenta w Kijowie w piątek wieczorem zebrało się co najmniej 10 tys. Ukraińców - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

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Uczestnicy protestu skandowali: "Fedorow!", "Przywrócić!", "Hańba!". Niektórzy domagali się dymisji Syrskiego.

Protesty odbyły się także na ulicach innych miast w Ukrainie. Przeciwko decyzji Zełenskiego demonstrowali mieszkańcy m.in. Charkowa, Dniepru i Iwanofrankowska. We Lwowie na proteście pojawił się mer miasta Andrij Sadowy.

Ukraina. Konflikt Fedorowa i Syrskiego

Doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn powiadomił w piątek, że Zełenski i Fedorow są zainteresowani dalszą wspólną pracą w jednym zespole. Wcześniej w czwartek Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z Syrskim, który opowiada się za bardziej tradycyjnym podejściem do operacji wojskowych.

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Jak pisze "Financial Times", w tym tygodniu Zełenski powiedział reporterom, iż stosunki między Fiodorowem a Syrskim pogorszyły się do tego stopnia, że ​​nie komunikowali się już bezpośrednio i mogli się porozumiewać tylko wtedy, gdy prezydent osobiście występował w roli mediatora.