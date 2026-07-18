Miller o kroku Zełenskiego. "To od dawna jest na Kremlu"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w piątek, że "zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu". O ruch ukraińskiego przywódcy byli pytanie w programie "Prezydenci i premierzy" byli szefowie polskiego rządu.

Zapowiedź Zełenskiego ws. odtajnienia akt. Miller: Trzeba podchodzić do tego ostrożnie

Leszek Miller stwierdził, że "jeżeli chodzi o materiały tajne, to pamiętajmy, że Ukraina była częścią Związku Radzieckiego". - I to, co było naprawdę wartościowe i co mogło wnieść jakieś nowe elementy do historii Europy, to już od dawna jest na Kremlu - stwierdził. Dodał, że Kijów musiał przekazywać Moskwie wszystkie materiały. Zaznaczył jednocześnie, że to "niczego nie przekreśla i zobaczymy, co będzie dalej".

Wcześniej Miller podkreślił, że cały konflikt między Warszawą a Kijowem w tej sprawie sprowokował sam Zełenski. - Nie spodziewał się, że (bieg zdarzeń - red.) nabierze takiego wymiaru, bo to nie tylko reakcja w Polsce, ale debata i rezolucja w Parlamencie Europejskim, i media międzynarodowe, które po raz pierwszy tak szeroko pisały na ten temat. I Zełenski uznał, że to nie może trwać - podkreślił były premier. - To są na razie deklaracje, a nie fakty i trzeba podchodzić do tego bardzo ostrożnie - dodał.

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Jan Krzysztof Bielecki ocenił natomiast, że zapowiedź prezydenta Ukrainy "to więcej niż gest". - To jest mądra decyzja polityczna. (...) Ułożenie sobie stosunków z sąsiadem najbliższym w kontekście szerszym europejskim, oparte na prawdzie, na wzajemnym szacunku, jest fundamentem polityki europejskiej - tłumaczył.

Waldemar Pawlak również wskazał na rezolucję PE, która - jak zaznaczył - wywarła najistotniejszy wpływ na Zełenskiego. - Dobry przykład, że nie wchodzimy w bezpośrednie zwarcie na tym polu, które Zełenski wyznaczył, tylko przesuwamy się na planszy w miejsce, które dla Ukrainy było dużo bardziej istotne z punktu widzenia jej interesów - tłumaczył.

Słowa Czarnka o Ukrainie. "Nie myśli jak premier, tylko jak drobny watażka"

W poniedziałek wiceprezes PiS Przemysław Czarnek powiedział w TV Republika, że Polska powinna wykorzystać pozycję w UE i NATO, by wymóc na Ukrainie zmianę polityki względem Polski. - Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - stwierdził.

Bielecki poproszony o komentarz do tych słów stwierdził, że "Czarnek nie myśli jak premier, tylko jak drobny watażka". - Facet się po prostu skompromitował tym wystąpieniem i słusznie Jarosław Kaczyński zwrócił mu uwagę, i to o dziwo publicznie, że nie rozumie elementarnych spraw, czyli co jest strategicznym interesem, polską racją stanu - mówił.

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Odmienne zdanie wyraził Miller, który zaznaczył, że trzeba się zastanowić, "co naprawdę powiedział Czarnek i z jakich pozycji to mówił". - Otóż według mnie on mówił, że trzeba skończyć z bezwarunkową pomocą. (...) I postawił trzy warunki. Po pierwsze zgoda na uruchomienie ekshumacji i dokończenie tego procesu. Druga sprawa to zapewnienie polskim firmom udział przy odbudowie Ukrainy. Trzecia kwestia to zmiany w polityce nazwijmy to wychowawczej na Ukrainie - mówił.

- Otóż pod czym się mamy nie podpisać? - pytał Miller.

Pawlak zaznaczył, że wystąpi w roli "adwokata" prezesa PiS. - Słusznie zwrócił bardzo stanowczą uwagę panu posłowi Czarnkowi, że są granice szaleństwa w polityce. (...) Premier Kaczyński pokazał, że w PiS-ie jednak też jest ta granica politycznej radykalizacji i nie wolno tam przekraczać tych granic tylko po to, żeby zabłysnąć takimi retorycznymi występami - ocenił.