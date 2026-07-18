Federacja Rosyjska od ponad czterech lat prowadzi pełnoskalową inwazję na Ukrainę. W tym czasie celem ataków wielokrotnie stawali się cywile, a ostrzały infrastruktury krytycznej, szczególnie w okresie zimowym, stały się niemal rutyną.

Kuriozalna propaganda Kremla. "ONZ pochwaliła Rosję za współpracę w walce z terroryzmem"

Tymczasem na łamach państwowej rosyjskiej agencji TASS czytamy, że "ONZ pochwaliła Rosję za współpracę w walce z terroryzmem". To sformułowanie zostało wypowiedziane przez dyplomatę pełniącego obowiązki podsekretarza generalnego ONZ ds. zwalczania terroryzmu.

Jak się okazuje, tym, który "pochwalił wysiłki Federacji Rosyjskiej" jest Rosjanin - Aleksander Zujew.

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- Obecnie to są cztery główne obszary, w których współpracujemy z Federacją Rosyjską - mówił cytowany przez TASS rosyjski dyplomata. Chodzić ma o uniemożliwianie pozyskiwania broni przez terrorystów, ochronę kluczowej infrastruktury energetycznej, przeciwdziałanie terroryzmowi finansowemu oraz zapobieganie i zwalczanie ekstremizmu.

Raport ONZ. Czerwiec najtragiczniejszym miesiącem od kwietnia 2022 roku

Federacja Rosyjska, która za sprawą swojego dyplomaty w ONZ i na łamach swojej agencji informacyjnej "chwali się walką z terroryzmem", od ponad czterech lat zabija cywilów w Ukrainie i atakuje infrastrukturę energetyczną. Warto też zaznaczyć, że chociaż Zujew nie odniósł się w swojej wypowiedzi do Ukrainy, propaganda Kremla od dawna nazywa ukraińskie ataki odwetowe na Rosję działaniami terrorystycznymi.

We wtorek raport Misji ONZ ds. Monitoringu Praw Człowieka na Ukrainie (HRMMU) ujawnił, że czerwiec tego roku był najtragiczniejszym miesiącem od kwietnia 2022 roku.

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Okazuje się, że w ubiegłym miesiącu zginęło na Ukrainie 293 cywilów a 1990 zostało rannych. "Po tym, jak w maju odnotowano najwyższą liczbę ofiar cywilnych od ponad czterech lat, w czerwcu jeszcze wzrosła (…). Czerwiec stał się miesiącem o największej liczbie zabitych i rannych cywilów od kwietnia 2022 r." - napisano w dokumencie.

Zgodnie z raportem HRMMU blisko połowa zabitych, bo 45 proc., to ofiary użycia pocisków i dronów dalekiego zasięgu, które - jak podkreślono - często były wymierzone w miasta położone daleko od linii frontu, w szczególności Kijów i Dniepr.

Wojna w Ukrainie. Rekordowa liczba ataków z użyciem dronów

Szefowa HRMMU Danielle Bell, cytowana przez AFP, podkreśliła, że liczba zabitych w czerwcu odzwierciedla "coraz częstsze stosowanie potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna, gdy wymierzona jest w gęsto zaludnione obszary miejskie".

- Zagrożenia, przed którymi stoją cywile, nie tylko utrzymują się, ale nasilają zarówno pod względem skali, jak i złożoności - powiedziała Bell.

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W dokumencie podkreślono też rekordową od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. liczbę ataków z użyciem dronów z ładunkami wybuchowymi wzdłuż linii frontu. Według danych HRMMU w czerwcu zginęło w atakach z użyciem tej broni 89 cywilów, a 588 zostało rannych.

AFP przypomniała, że w ostatnich miesiącach wzrosła liczba rosyjskich ataków, szczególnie z użyciem pocisków balistycznych. W związku z tym w poniedziałek w Paryżu dziewięć państw europejskich: Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, W. Brytania i Włochy zapowiedziało, że wspólnie z Ukrainą zawiążą "czysto obronną Antybalistyczną Koalicję Rakietową" w celu rozwijania zdolności obrony przed pociskami balistycznymi w Europie.