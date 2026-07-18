Kadyrow odgraża się Zachodowi. "Czas otworzyć ogień i koniec"

Ramzan Kadyrow, prezydent Czeczenii, która jest autonomiczną republiką wchodzącą w skład Federacji Rosyjskiej opowiedział się za uderzeniem w państwa, które udzielają pomocy militarnej Ukrainie.

"Nie zaszkodzi zacząć od tych krajów, które, ukrywając się za skrótem NATO, nie wahają się i otwarcie dostarczają broń, dane i inne wsparcie ukrofaszystom" - napisał czeczeński przywódca w mediach społecznościowych. Jego słowa zacytowała m.in .rosyjska propagandowa agencja TASS.

Rosja - Ukraina. Ramzan Kadyrow grozi Zachodowi

Kadyrow zaznaczył, że "Rosja nie będzie cierpliwie i bezwiednie obserwować wszystkiego, co się dzieje". W związku z tym Kadyrow nawołuje, żeby wytłumaczyć to Zachodowi w "popularnym i przystępnym języku".

"Gdy tylko wyczują trotyl, gdy usłyszą ryk Kałasznikowa i brzęk T-90, natychmiast zrozumieją wszystko i poznają prawdę. Czas otworzyć ogień i koniec!" - napisał czeczeński przywódca.

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Stwierdził, że "w przypadku eskalacji przywódcy zachodni będą zmuszeni do przeprosin". "Nie rozumieją, że Rosja prowadzi teraz łagodne działania wojenne przy minimalnych ofiarach cywilnych" - stwierdził.

Wsparcie dla Ukrainy. NATO oświadczyło kontynuację

Zachód od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspiera Kijów m.in. dostawami broni. Po szczycie NATO w Ankarze, państwa Sojuszu w oświadczeniu zadeklarowały dalsze udzielanie pomocy.

Jak wskazali przywódcy krajów NATO, Kijów "przyczynia się do bezpieczeństwa transatlantyckiego", a państwa członkowskie są zjednoczone w "niezachwianym poparciu dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej".

"Na rok 2026 sojusznicy NATO zobowiązują się do przekazania Ukrainie 70 miliardów euro w zakresie sprzętu wojskowego, pomocy i szkoleń oraz potwierdzają zobowiązania podjęte w ramach ich suwerennych decyzji dotyczących zapewnienia przynajmniej podobnego poziomu wsparcia w 2027 roku" - podano w deklaracji.

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"W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Unii Europejskiej o zapewnieniu Ukrainie wieloletniego finansowania w ramach programu Pożyczek Wsparcia Ukrainy" - dodali sojusznicy.

Jak wskazali, obecnie "europejscy sojusznicy NATO oraz Kanada finansują większość pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy poprzez instrumenty dwustronne i wielostronne". Światowi liderzy zaznaczyli przy tym, że pomoc dla Kijowa "musi być rozdzielana sprawiedliwie, przewidywalne i trwałe w dłuższej perspektywie".