IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla 14 województw i ostrzeżenie RCB

Pogoda Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl / PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. W większości regionów obowiązują alerty I stopnia, natomiast na południu woj. podkarpackiego ogłoszono ostrzeżenia II stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty SMS, ostrzegając przed silnym wiatrem, gradem i możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Mapa Polski z zaznaczonymi ostrzeżeniami przed burzami, przedstawiająca błyskawice i opady deszczu.
Thomas Bresson/Wikimedia Commons/Windy
IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla większości województw w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. W większości regionów obowiązują alerty I stopnia, natomiast na południu woj. podkarpackiego ogłoszono ostrzeżenia II stopnia.

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty SMS, ostrzegając przed silnym wiatrem, gradem i możliwymi przerwami w dostawie prądu.

 

Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Alerty obowiązują od sobotniego przedpołudnia do godzin wieczornych.

 

Pierwsze ostrzeżenia wygasną między godz. 17 a 19 na zachodzie kraju. We wschodniej Polsce pozostaną w mocy do godz. 21.

Gdzie będą burze? Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia I stopnia. Alerty wydano dla:

  • woj. kujawsko-pomorskiego,
  • woj. warmińsko-mazurskiego,
  • woj. podlaskiego,
  • woj. łódzkiego,
  • woj. mazowieckiego,
  • woj. lubelskiego,
  • woj. opolskiego,
  • woj. śląskiego,
  • woj. małopolskiego,
  • woj. świętokrzyskiego,
  • północnej części woj. podkarpackiego,
  • południa woj. dolnośląskiego,
  • wschodnich krańców woj. wielkopolskiego,
  • wschodnich krańców woj. pomorskiego.

Na tych obszarach prognozowane są:

  • opady deszczu od 20 do 35 mm,
  • porywy wiatru od 70 do 85 km/h,
  • lokalnie grad.

Wyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje na południu woj. podkarpackiego.

Synoptycy prognozują tam:

  • opady deszczu do 40 mm,
  • porywy wiatru do 90 km/h,
  • lokalnie grad.

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Alert RCB. Przed czym ostrzegają służby?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burz mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu. W rozesłanych alertach zalecono także zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez silny wiatr.

 

Alert RCB obowiązuje w części zachodniej i centralnej Polski, a od soboty został rozszerzony również o część woj. podkarpackiego.

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