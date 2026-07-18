IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla 14 województw i ostrzeżenie RCB
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. W większości regionów obowiązują alerty I stopnia, natomiast na południu woj. podkarpackiego ogłoszono ostrzeżenia II stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty SMS, ostrzegając przed silnym wiatrem, gradem i możliwymi przerwami w dostawie prądu.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. W większości regionów obowiązują alerty I stopnia, natomiast na południu woj. podkarpackiego ogłoszono ostrzeżenia II stopnia.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty SMS, ostrzegając przed silnym wiatrem, gradem i możliwymi przerwami w dostawie prądu.
Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Alerty obowiązują od sobotniego przedpołudnia do godzin wieczornych.
Pierwsze ostrzeżenia wygasną między godz. 17 a 19 na zachodzie kraju. We wschodniej Polsce pozostaną w mocy do godz. 21.
Gdzie będą burze? Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia I stopnia. Alerty wydano dla:
- woj. kujawsko-pomorskiego,
- woj. warmińsko-mazurskiego,
- woj. podlaskiego,
- woj. łódzkiego,
- woj. mazowieckiego,
- woj. lubelskiego,
- woj. opolskiego,
- woj. śląskiego,
- woj. małopolskiego,
- woj. świętokrzyskiego,
- północnej części woj. podkarpackiego,
- południa woj. dolnośląskiego,
- wschodnich krańców woj. wielkopolskiego,
- wschodnich krańców woj. pomorskiego.
Na tych obszarach prognozowane są:
- opady deszczu od 20 do 35 mm,
- porywy wiatru od 70 do 85 km/h,
- lokalnie grad.
Wyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje na południu woj. podkarpackiego.
Synoptycy prognozują tam:
- opady deszczu do 40 mm,
- porywy wiatru do 90 km/h,
- lokalnie grad.
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Alert RCB. Przed czym ostrzegają służby?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burz mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu. W rozesłanych alertach zalecono także zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez silny wiatr.
Alert RCB obowiązuje w części zachodniej i centralnej Polski, a od soboty został rozszerzony również o część woj. podkarpackiego.Czytaj więcej