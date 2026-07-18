Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. W większości regionów obowiązują alerty I stopnia, natomiast na południu woj. podkarpackiego ogłoszono ostrzeżenia II stopnia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty SMS, ostrzegając przed silnym wiatrem, gradem i możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Alerty obowiązują od sobotniego przedpołudnia do godzin wieczornych.

Pierwsze ostrzeżenia wygasną między godz. 17 a 19 na zachodzie kraju. We wschodniej Polsce pozostaną w mocy do godz. 21.

Gdzie będą burze? Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia I stopnia. Alerty wydano dla:

woj. kujawsko-pomorskiego,

woj. warmińsko-mazurskiego,

woj. podlaskiego,

woj. łódzkiego,

woj. mazowieckiego,

woj. lubelskiego,

woj. opolskiego,

woj. śląskiego,

woj. małopolskiego,

woj. świętokrzyskiego,

północnej części woj. podkarpackiego,

południa woj. dolnośląskiego,

wschodnich krańców woj. wielkopolskiego,

wschodnich krańców woj. pomorskiego.

Na tych obszarach prognozowane są:

opady deszczu od 20 do 35 mm ,

, porywy wiatru od 70 do 85 km/h ,

, lokalnie grad.

Wyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje na południu woj. podkarpackiego.

Synoptycy prognozują tam:

opady deszczu do 40 mm ,

, porywy wiatru do 90 km/h ,

, lokalnie grad.

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Alert RCB. Przed czym ostrzegają służby?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burz mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu. W rozesłanych alertach zalecono także zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez silny wiatr.

Alert RCB obowiązuje w części zachodniej i centralnej Polski, a od soboty został rozszerzony również o część woj. podkarpackiego.