Na placu Iwana Franki w pobliżu Biura Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w piątek wieczorem w Kijowie zebrało się co najmniej 10 tys. Ukraińców - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Większość demonstrantów stanowiła młodzież, jednak obecnych było również wielu ludzi w średnim i starszym wieku. Uczestnicy protestu skandowali: "Fedorow!", "Przywrócić!", "Hańba!", śpiewają też hymn Ukrainy.

Wielu protestujących trzymało kawałki z kartonu z wypisanymi hasłami: "Armia bez przekrętów", "Mój mąż nie walczy o to", "Zniszczyliście szansę na reformę armii", "Walczcie z wrogiem, a nie ze zdrowym rozsądkiem", "My też mamy konflikt z Syrskim", a także z innymi, z którymi demonstranci stali na tym samym placu podczas protestów w czwartek i w piątek rano.

Protesty odbyły się także na ulicach innych miast w Ukrainie. Przeciwko decyzji Zełenskiego demonstrowali mieszkańcy m. in. Charkowa, Dniepru i Iwanofrankowska. We Lwowie na proteście pojawił się mer miasta Andrij Sadowy, który przybył wraz z żoną, Kateryną Kit-Sadową.

Protest przeciwko decyzji Zełenskiego. Ukraińcy wyszli na ulice Kijowa

W piątek wieczorem uczestnicy demonstracji znacznie częściej niż dzień wcześniej domagali się dymisji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego. Skandowali odpowiednie hasła i trzymali napisy z żądaniem jego odwołania.

Doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn powiadomił w piątek, że Zełenski i Fedorow są zainteresowani dalszą wspólną pracą w jednym zespole. Wcześniej w czwartek Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z Syrskim, który opowiada się za bardziej tradycyjnym podejściem do operacji wojskowych.

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Popularny w społeczeństwie i ceniony przez zachodnich sojuszników Ukrainy 35-letni Fedorow był najmłodszym ministrem obrony w historii kraju i urzędnikiem, który stawiał na prowadzenie wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Jego środowa dymisja nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.

Fedorow cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe.

Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.