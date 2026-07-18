Dziesiątki tysięcy Ukraińców wyszło na ulice. Protesty przeciwko decyzji Zełenskiego
W Ukrainie odbywają się ogromne protesty przeciwko odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na same ulice Kijowa wyprowadziła co najmniej 10 tys. osób. Protesty odbywały się także we Lwowie i w innych miastach Ukrainy. Demonstranci domagali się także dymisji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra Syrskiego.
Na placu Iwana Franki w pobliżu Biura Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w piątek wieczorem w Kijowie zebrało się co najmniej 10 tys. Ukraińców - przekazała agencja Interfax-Ukraina.
Większość demonstrantów stanowiła młodzież, jednak obecnych było również wielu ludzi w średnim i starszym wieku. Uczestnicy protestu skandowali: "Fedorow!", "Przywrócić!", "Hańba!", śpiewają też hymn Ukrainy.
Wielu protestujących trzymało kawałki z kartonu z wypisanymi hasłami: "Armia bez przekrętów", "Mój mąż nie walczy o to", "Zniszczyliście szansę na reformę armii", "Walczcie z wrogiem, a nie ze zdrowym rozsądkiem", "My też mamy konflikt z Syrskim", a także z innymi, z którymi demonstranci stali na tym samym placu podczas protestów w czwartek i w piątek rano.
Protesty odbyły się także na ulicach innych miast w Ukrainie. Przeciwko decyzji Zełenskiego demonstrowali mieszkańcy m. in. Charkowa, Dniepru i Iwanofrankowska. We Lwowie na proteście pojawił się mer miasta Andrij Sadowy, który przybył wraz z żoną, Kateryną Kit-Sadową.
Protest przeciwko decyzji Zełenskiego. Ukraińcy wyszli na ulice Kijowa
W piątek wieczorem uczestnicy demonstracji znacznie częściej niż dzień wcześniej domagali się dymisji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego. Skandowali odpowiednie hasła i trzymali napisy z żądaniem jego odwołania.
Doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn powiadomił w piątek, że Zełenski i Fedorow są zainteresowani dalszą wspólną pracą w jednym zespole. Wcześniej w czwartek Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z Syrskim, który opowiada się za bardziej tradycyjnym podejściem do operacji wojskowych.
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Popularny w społeczeństwie i ceniony przez zachodnich sojuszników Ukrainy 35-letni Fedorow był najmłodszym ministrem obrony w historii kraju i urzędnikiem, który stawiał na prowadzenie wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Jego środowa dymisja nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.
Fedorow cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe.
Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.Czytaj więcej