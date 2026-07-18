Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających pożarów lasów w Kanadzie - przekazał portal BBC.

"Pociągamy Kanadę do odpowiedzialności za to, że nie dba właściwie o swoje lasy i zarośla. W rezultacie Stany Zjednoczone są niepotrzebnie zalewane brudnym, zanieczyszczonym i szkodliwym dla zdrowia powietrzem, którego jakość jest niebezpieczna i całkowicie nie do przyjęcia!" - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Zapowiedział, że w piątek zadzwoni do premiera Kanady Marka Carneya, aby dowiedzieć się, co zamierza z tym zrobić.

"Koszty są niewyobrażalne! Kanada odmówiła prowadzenia podstawowej gospodarki leśnej i usuwania zalegających pozostałości, wiedząc, że to doprowadzi właśnie do takiego rezultatu. Jest to umyślne zaniedbanie, stające się corocznym zjawiskiem, które kosztuje Stany Zjednoczone miliardy dolarów. Koszty tego zanieczyszczenia muszą z konieczności zostać doliczone do ceł, które Kanada obecnie płaci" - dodał.

Pożary lasów w Kanadzie. Donald Trump alarmuje o złej jakości powietrza

Lokalne władze w 18 amerykańskich stanach obejmujących obszary zamieszkane przez ponad 100 mln ludzi wydały ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza spowodowane dymem pochodzącym z leśnych pożarów w Kanadzie. W piątek gęsty smog dotarł do stolicy USA.

Według informacji podawanych przez kanadyjski rząd, w tym kraju jest obecnie niemal 900 pożarów leśnych, a w piątek wybuchło kolejnych 30. Najwięcej i największe z nich znajdują się w prowincjach Quebec i Ontario, w tym przy granicy z USA.

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Z kolei premier prowincji Ontario Doug Ford w odpowiedzi na groźby prezydenta Donalda Trumpa napisał, że "sąsiedzi sobie pomagają". "Ontario zawsze pomagało amerykańskim partnerom wtedy, gdy tego potrzebowali" – napisał Ford na X.

"Niech amerykańscy politycy przestaną się skarżyć na zadymienie z powodu pożarów lasów w Kanadzie i wyślą pomoc, tak jak Kanada wysyła strażaków do USA" - dodał.

Napięcia na linii Kanada - USA. Carney oczekuje od Stanów Zjednoczonych udziału w walce ze zmianami klimatu

Jeszcze w czwartek Carney odniósł się do listu czworga republikańskich polityków z Michigan, którzy napisali do niego w sprawie pożarów, grożąc, że USA "będą działać na własną rękę", jeśli Kanada nie będzie reagować. Oskarżyli oni rząd centralny Kanady oraz rządy kanadyjskich prowincji o złą jakość powietrza w USA i rzekomy brak działań prewencyjnych w sprawie pożarów.

Premier Kanady oświadczył, że on sam niedawno objął urząd, a sytuacja nie jest rezultatem działań jego rządu. Dodał, że oczekuje od USA udziału w walce ze zmianami klimatu i przypomniał, że Kanada utrzymuje swoje zobowiązania, natomiast USA swoje działania w tym zakresie ograniczają.

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Od 35 do 40 proc. terytorium Kanady pokrywają lasy, to prawie 3,7 mln km kw. w dużej części niedostępnych. W większości są to lasy należące do Korony, czyli skarbu państwa, a na wycinkę drzew ogłaszane są przetargi. Amerykańscy republikanie od lat uważają to za rzekome dotowanie sektora.

Wśród komentarzy do wpisu Trumpa w mediach społecznościowych znalazło się m.in. przypomnienie, że to od amerykańskich sąsiadów do Kanady przenoszą się kleszcze, rzadko obecne w Kanadzie do lat 90-tych.