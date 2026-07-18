Ukraina zaatakowała infrastrukturę paliwową w Rosji w nocy z piątku na sobotę. Po ataku dronowym w obwodzie tambowskim wybuchł pożar w jednym z największych centrów logistycznych Federacji Rosyjskiej pod względem wolumenu realizowanych zamówień. Pod Moskwą, w Nogińsku, zapłonęła baza ropy naftowej należąca do spółki "Mostransneft" - przekazał Unian.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że zestrzelono 55 bezzałogowców z Ukrainy.

Z kolei we Włodzimierzu dron uderzył w wielopiętrowy budynek, powodując pożar w jednym z mieszkań - poinformował gubernator obwodu włodzimierskiego Ołeksandr Awdiejew. Według niego nie odnotowano żadnych obrażeń.

Atak dronów w Rosji. Baza paliwowa i centrum logistyczne stanęły w płomieniach

Najpoważniejsze skutki ataku odnotowano jednak w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim, gdzie w wyniku ataku drona zginęło siedmiu pracowników centrum logistyczno-magazynowego Wildberries, poinformował gubernator obwodu Jewgienij Pierwiszow.

Według wstępnych danych 24 osoby zostały ranne i trafiły do ​​szpitali. W obiekcie wciąż trwa akcja gaszenia pożaru.

W obwodzie moskiewskim płonie kompleks logistyczny Wildberries w Elektrostalu. To jeden z największych obiektów w sieci firmy.

Ukraina uderzyła również na tymczasowo okupowany Krym. Doszło tam do eksplozji w pobliżu elektrowni jądrowej w Bałakławie w Sewastopolu. W rejonie garnizonu "Gwardyjskie" słyszano co najmniej 20 eksplozji.

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Jak donosi Unian, ukraińskie ataki na okupowany Krym i terytorium Rosji znacznie się nasiliły i powodują poważne zniszczenia infrastruktury wojskowej i energetycznej. Ukraińskie Siły Obronne regularnie używają dronów dalekiego zasięgu i broni rakietowej do atakowania celów położonych głęboko za liniami wroga.

Według analityków, w ciągu zaledwie jednego miesiąca odnotowano ponad 100 ataków głęboko na terytorium Rosji. Pomimo zapewnień rosyjskiego Ministerstwa Obrony o przechwyceniu setek dronów, znaczna część ukraińskich dronów skutecznie przebija się przez obronę powietrzną i dociera do celów.