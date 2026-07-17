Właśnie skierowałem do Prezydenta RP wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla w formie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia pozostałej części kary dożywotniego pozbawienia wolności" - poinformował w piątek Żurek. Prokurator generalny argumentował, że "każdy musi mieć prawo do drugiej szansy, a prawo powinno działać w taki sposób, by urzeczywistniać sprawiedliwość".

Żurek z wnioskiem o prawo łaski. "Ostateczna decyzja należy do Prezydenta RP"

"Właśnie tymi względami – obok okoliczności związanych z wykonywaniem kary i pozytywnej prognozy penitencjarnej – kierowałem się, podejmując tę decyzję. Ostateczna decyzja należy do Prezydenta RP" - przekazał.

Przełom w sprawie niesłusznie skazanego za zabójstwo Pytla nastąpił 22 czerwca. Prokurator generalny zarządził wtedy przerwę w wykonywaniu kary do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego. Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mł. chor. Agnieszka Kłos, pismo w tej sprawie wpłynęło tego samego dnia do Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu.

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Prokuratura Krajowa zaznaczyła w opublikowanym komunikacie, że administracja więzienia sformułowała wobec mężczyzny pozytywną prognozę penitencjarną.

"Analiza materiału zgromadzonego w sprawie doprowadziła Prokuratora Generalnego do wniosku, że zachodzą szczególne względy humanitarne oraz względy sprawiedliwości przemawiające za skierowaniem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o zastosowanie prawa łaski" - przekazano.

Piotr Pytel skazany w Niemczech. Pogrążyły go zeznania świadka

W 2006 roku Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na dożywotnie pozbawienie wolności za zamordowanie prostytutki Ecateriny I. Późniejsze postępowanie polskiej prokuratury wykazało jednak, że to nie on popełnił tę zbrodnię.

Przed laty, przebywając w Niemczech, Pytel podjął przestępczą współpracę z 17-letnim wówczas Tomaszem W., którego znał pod fałszywym nazwiskiem - jako Tomasza L. Mężczyźni dokonywali wspólnie napadów. Któregoś razu ich ofiarą miała paść Ecaterina I. Rozbój z rabunkiem zakończył się tragedią.

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W reakcji na śmierć kobiety niemiecka policja rozpoczęła szeroko zakrojone śledztwo, w ramach którego sprawdzono m.in. logowania telefonów komórkowych w pobliżu miejsca zbrodni. To właśnie w ten sposób cień podejrzeń padł na Pytla, który - w przeciwieństwie do swojego wspólnika - pozostał w Niemczech.

Koronnym dowodem w sprawie okazały się zeznania pochodzącego z Afryki Paulo Lufingo, którego Polak poznał już po zatrzymaniu w areszcie śledczym w Niemczech. Świadek zeznał, że Pytel miał opowiedzieć mu o przebiegu zbrodni. Zeznania te sąd uznał za wiarygodne oraz kluczowe dla skazania.

Polak usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za rozbój i morderstwo, choć - jak próbował udowodnić - to nie on zabił ofiarę. Część wyroku odsiedział w Niemczech, w 2009 roku został on jednak przekazany Polsce i trafił do zakładu karnego w Rzeszowie.

Blisko 22 lata w więzieniu. Niemiecki sąd odrzucał wnioski o wznowienie procesu

Do przełomu w jego sprawie doszło w 2010 roku, kiedy w związku z inną sprawą w naszym kraju zatrzymany został Tomasz W. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa sprzed lat i oświadczył, że w mieszkaniu ofiary działał całkowicie sam. Tomasz W. został deportowany do Niemiec, gdzie został skazany i zdążył już opuścić więzienie.

Mimo zeznań mężczyzny niemiecki sąd konsekwentnie odrzucał wnioski obrony Pytla o wznowienie procesu. "Polskie organy wymiaru sprawiedliwości nie mają kompetencji do dokonywania oceny zasadności wyroku sądu niemieckiego ani do ingerencji w jego treść" - wskazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

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Adamiak zauważyła też, że zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech Pytel mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat kary, jednak w chwili przejęcia wykonywania kary przez Polskę, nasze prawo przewidywało możliwość ubiegania się o takie zwolnienie po odbyciu 25 lat kary. Następnie zaś – po 30 latach kary.

Rzeczniczka wskazała, iż w praktyce oznaczało to istotne wydłużenie okresu pozbawienia wolności, które było niezbędne do ubiegania się przez Pytla o warunkowe zwolnienie. Zdaniem prokuratury, w związku z tym samo zwiększenie dolegliwości związanej z wykonywaniem kary wyniknęło nie tyle z treści samego orzeczenia niemieckiego sądu, lecz z późniejszych regulacji określających zasady wykonywania kary w Polsce.