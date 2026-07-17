Rosyjski Tu-95 zniszczony. Spektakularna akcja Ukrainy 800 km od granicy

Świat Karol Płatek / polsatnews.pl / Unian

Ukraińskie siły zniszczyły rosyjski strategiczny bombowiec Tu-95 na lotnisku w Engelsie - potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Maszyna była wykorzystywana do przeprowadzania ataków rakietowych na Ukrainę. Według ukraińskich władz samolot znajdował się około 800 km od granicy z Ukrainą.

Wikimedia Common/Royal Air Force/X-Zelensky
W ataku na bazę lotniczą w Engels, zniszczony został rosyjski Tu-95

O sukcesie operacji poinformowała również Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Według wstępnych ustaleń bombowiec doznał krytycznych uszkodzeń - całkowicie oderwana została jego tylna część.

Zełenski: Zniszczono bombowiec Tu-95 w Engelsie

"Dziękuję naszym wojownikom za celność. Po raz kolejny skutecznie nałożyliśmy dalekosiężne sankcje na Rosję zawojnę. W szczególności siły SBU zniszczyły wojskowy samolot Tu-95 w Engelsie, który był wykorzystywany do rosyjskich uderzeń rakietowych na nasz kraj" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

 

Prezydent Ukrainy podkreślił, że bombowiec został zniszczony około 800 kilometrów od ukraińskiej granicy.

SBU potwierdza: Krytyczne uszkodzenia bombowca

Ukraińskie służby wskazują, że każdy zniszczony bombowiec strategiczny oznacza dziesiątki rakiet, które nie zostaną wystrzelone w kierunku ukraińskich miast.

 

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Zełenski poinformował również o kolejnych operacjach Sił Obronnych Ukrainy. "Trafione zostały także obiekty rosyjskiego przemysłu naftowego oraz wyznaczone cele na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Zwiększamy cenę, jaką Rosja płaci za agresję przeciwko naszemu państwu i naszym ludziom" - przekazał.

Tu-95 od lat wykorzystywany do ataków na Ukrainę

Bombowce Tu-95wykorzystywane przez Rosję do odpalania pocisków manewrujących i wielokrotnie brały udział w atakach na ukraińskie miasta.

 

W 2025 roku ukraińskie służby przeprowadziły operację "Pajęczyna", podczas której - według strony ukraińskiej - uszkodzono lub zniszczono do ośmiu bombowców Tu-95MS. Rosja od wielu miesięcy rozbudowuje także umocnienia i hangary ochronne na lotnisku Engels, gdzie stacjonują bombowce Tu-95MS i Tu-160.

 

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