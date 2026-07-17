Zełenski: Zniszczono bombowiec Tu-95 w Engelsie

"Dziękuję naszym wojownikom za celność. Po raz kolejny skutecznie nałożyliśmy dalekosiężne sankcje na Rosję za tę wojnę. W szczególności siły SBU zniszczyły wojskowy samolot Tu-95 w Engelsie, który był wykorzystywany do rosyjskich uderzeń rakietowych na nasz kraj" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że bombowiec został zniszczony około 800 kilometrów od ukraińskiej granicy.

SBU potwierdza: Krytyczne uszkodzenia bombowca

Ukraińskie służby wskazują, że każdy zniszczony bombowiec strategiczny oznacza dziesiątki rakiet, które nie zostaną wystrzelone w kierunku ukraińskich miast.

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Zełenski poinformował również o kolejnych operacjach Sił Obronnych Ukrainy. "Trafione zostały także obiekty rosyjskiego przemysłu naftowego oraz wyznaczone cele na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Zwiększamy cenę, jaką Rosja płaci za agresję przeciwko naszemu państwu i naszym ludziom" - przekazał.

Tu-95 od lat wykorzystywany do ataków na Ukrainę

Bombowce Tu-95 są wykorzystywane przez Rosję do odpalania pocisków manewrujących i wielokrotnie brały udział w atakach na ukraińskie miasta.

W 2025 roku ukraińskie służby przeprowadziły operację "Pajęczyna", podczas której - według strony ukraińskiej - uszkodzono lub zniszczono do ośmiu bombowców Tu-95MS. Rosja od wielu miesięcy rozbudowuje także umocnienia i hangary ochronne na lotnisku Engels, gdzie stacjonują bombowce Tu-95MS i Tu-160.