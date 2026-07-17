Wyrok w sprawie 53-letniej Kiran Kaur zapadł w piątek przed Sądem Koronnym w Southampton. Kobieta została uznana za winną udzielenia pomocy sprawcy przestępstwa. Ława przysięgłych skazała ją już w maju, podczas tego samego procesu, w którym jej syn Vickrum Digwa został uznany za winnego zabójstwa Henry'ego Nowaka.

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Do zabójstwa doszło 3 grudnia 2025 roku przy Belmont Road w Southampton. Jak ustalono podczas procesu, po ataku Kaur pojawiła się na miejscu i zabrała nóż użyty przez syna. Następnie zaniosła go do pobliskiego domu i umieściła w pokoju Digwy, wśród większej kolekcji broni ceremonialnej oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

Narzędzia zbrodni nie odnaleziono bezpośrednio po ataku. Policja dotarła do niego dopiero siedem dni później, po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu. Zdaniem oskarżenia usunięcie noża utrudniło funkcjonariuszom ustalenie przebiegu wydarzeń, zwłaszcza że na miejscu zostali oni skonfrontowani z nieprawdziwą wersją przedstawioną przez zabójcę.

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- Odpowiedzialny rodzic skonfrontowałby syna z jego czynami i zachęcił go, by postąpił właściwie. Zamiast tego zabrała pani nóż do domu i umieściła go wśród większej kolekcji broni w pokoju syna - powiedział podczas ogłaszania wyroku sędzia William Mousley.

Jak dodał, zachowanie Kaur pomogło ukryć przeznaczenie noża i wzmacniało fałszywą narrację jej syna, zgodnie z którą nie zrobił on nic złego, a sam był ofiarą. Według sądu kobieta działała po to, by Digwa uniknął zatrzymania i odpowiedzialności.

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Henry Nowak był 18-letnim studentem finansów na Uniwersytecie w Southampton. Wracał do domu po wieczornym spotkaniu z kolegami z drużyny piłkarskiej, gdy został zaatakowany przez Digwę. Napastnik pięciokrotnie ugodził go nożem z 21-centymetrowym ostrzem. Jedna z ran przebiła serce nastolatka.

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Po przybyciu funkcjonariuszy Digwa fałszywie oskarżył ciężko rannego studenta o rasistowskie zachowanie i zerwanie mu turbanu. Policjanci początkowo uwierzyli napastnikowi. Zakuli Nowaka w kajdanki, mimo że nastolatek kilkakrotnie mówił, iż został ugodzony nożem i nie może oddychać. Funkcjonariusze rozpoczęli udzielanie pomocy dopiero wtedy, gdy stracił przytomność.

Vickrum Digwa został skazany na dożywocie. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Hampshire Police o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po odbyciu 21 lat kary.