Witold Jurasz w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00

Polska

Gościem piątkowego programu "Najważniejsze pytania" będzie publicysta, były dyplomata Witold Jurasz. Początek rozmowy Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak o godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w garniturze i krawacie patrzy na bok, obok widoczny jest plansza programu "Najważniejsze pytania" z informacjami o gościu i godzinie emisji.
Polsat News
Program "Najważniejsze pytania" z Witoldem Juraszem od 18:00

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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jp / polsatnews.pl / Polsat News
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