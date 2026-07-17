Witold Jurasz w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00
Polska
Gościem piątkowego programu "Najważniejsze pytania" będzie publicysta, były dyplomata Witold Jurasz. Początek rozmowy Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak o godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Program "Najważniejsze pytania" z Witoldem Juraszem od 18:00
Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej