"Wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku zostaną otwarte" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mają też zostać wydane decyzje ws. pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. "Wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac" - dodał.

Ruch Zełenskiego ws. Polski. "Przełomów było dużo"

Przemysław Szubartowicz w "Najważniejszych pytaniach" spytał Witolda Jurasza, czy deklaracja ukraińskiego prezydenta to zapowiedź odwilży w stosunkach polsko-ukraińskich.

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- Przepraszam za ten sceptycyzm i ostrożność, ale to jest tak, że tych przełomów było dużo. Myślę, że tutaj część naszych sojuszników również rozmawiała ze stroną ukraińską. Myślę, że Ukraińcy też chyba nie docenili skali tego zwrotu w Polsce i tego oburzenia (w temacie Wołynia - red.) - zauważył publicysta. Wspominał też, że o przełomie w tej sprawie mówił już "chyba po raz pierwszy jakieś 10 lat temu", a później dwa lata temu.

- Jak zobaczę ekshumacje, to uwierzę - stwierdził.

Karolina Olejak spytała, czy nie jest to pozytywny ruch w świetle ostatnich napięć na linii polsko-ukraińskiej, które eskalowały po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia "Bohaterów UPA".

WIDEO: "Przepraszam za sceptycyzm". Jurasz o ruchu Zełenskiego

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Jurasz o "eksplozji antyukraińskiej". Wskazał na partie prawicowe

- Gdybym nie był dziennikarzem, a urzędnikiem i miałbym napisać teraz oświadczenie dla ministra spraw zagranicznych, to użyłbym wyrażenia: "Witamy z satysfakcją" - stwierdził.

Zdaniem Jurasza Ukraińcy popełnili błąd, gdyż zaczęli "słuchać swoich lobbystów w Polsce", ale zaznaczył, że "jeżeli słowa przerodzą się w czyny, to bardzo dobrze".

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- Pytanie, czy uda się zatrzymać tą eksplozję antyukraińską w Polsce. Niestety, ale my w ciągu ostatniego miesiąca mamy już bodaj 8 czy 9 incydentów z ciężkimi pobiciami Ukraińców - dodał Jurasz.

Według niego, obawy można mieć "szczególnie patrząc na polityków Konfederacji Korony Polskiej, ale również Konfederacji". Gość programu wymienił tu niedawną wypowiedź Krzysztofa Bosaka, który "puszcza jedno oko do liberalnego salonu" a drugie "do swojego prawdziwego zaplecza".

Zełenski o "wdzięczności Polsce". Zadeklarował współpracę

O zwołaniu spotkania dotyczącego polityki Ukrainy wobec Polski Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych. "Priorytety są jasne: wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku" - napisał.

"Jesteśmy wdzięczni Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę - w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu" - kontynuował Zełenski.

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Prezydent Ukrainy ogłosił w swoim wpisie, że w trakcie spotkania uzgodnionych zostało "kilka kluczowych kroków". "Po pierwsze, będą decyzje na ścieżce dyplomatycznej. Po drugie, zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń w Wołyniu w XX wieku" - napisał.

Zapewnił też, że zapadną decyzje o przyznaniu znacznej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, mają też zostać omówione "możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski".