W całym kraju zawyją syreny. Jest komunikat służb

Polska

Za kilka dni w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Służby uspokajają jednak, że nie ma powodów do paniki. Odbędzie się to w ramach ćwiczeń, których celem jest sprawdzenie systemów ostrzegania i alarmowania.

Syreny alarmowe na tle miejskiego krajobrazu
Pixabay/UM Warszawa
Syreny alarmowe na tle miejskiego krajobrazu

W dniu 21 lipca 2026 roku odbędą się ogólnokrajowe ćwiczenia ALARM-26, których celem jest sprawdzenie systemów ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza.

 

Jak poinformowano, w przypadku konieczności zmiany terminu ćwiczenie może zostać przeprowadzone 22 lipca.

W całym kraju zawyją syreny

W związku z tym w godzinach 07:00-19:00  na terenie całego kraju zawyją syreny alarmowe. W trakcie ćwiczeń emitowane będą dwa sygnały alarmowe: trzyminutowy ciągły, modulowany dźwięk oznaczający ogłoszenie alarmu oraz trzyminutowy ciągły, jednostajny dźwięk oznaczający odwołanie alarmu.

 

 

Włączenie syren zostanie poprzedzone komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (ALERT RCB), który mieszkańcy poszczególnych regionów otrzymają w odpowiednim momencie na swoje telefony komórkowe.

 

Służby uspokajają, że nie ma powodów do paniki. "Wszystkie działania będą miały charakter wyłącznie testowy i posłużą sprawdzeniu sprawności systemów oraz obowiązujących procedur reagowania" - podkreślono.

 

"Nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i potraktowanie sygnałów jako elementu ćwiczeń" - dodano.

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