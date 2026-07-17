W dniu 21 lipca 2026 roku odbędą się ogólnokrajowe ćwiczenia ALARM-26, których celem jest sprawdzenie systemów ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza.

Jak poinformowano, w przypadku konieczności zmiany terminu ćwiczenie może zostać przeprowadzone 22 lipca.

W całym kraju zawyją syreny

W związku z tym w godzinach 07:00-19:00 na terenie całego kraju zawyją syreny alarmowe. W trakcie ćwiczeń emitowane będą dwa sygnały alarmowe: trzyminutowy ciągły, modulowany dźwięk oznaczający ogłoszenie alarmu oraz trzyminutowy ciągły, jednostajny dźwięk oznaczający odwołanie alarmu.

Włączenie syren zostanie poprzedzone komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (ALERT RCB), który mieszkańcy poszczególnych regionów otrzymają w odpowiednim momencie na swoje telefony komórkowe.

Służby uspokajają, że nie ma powodów do paniki. "Wszystkie działania będą miały charakter wyłącznie testowy i posłużą sprawdzeniu sprawności systemów oraz obowiązujących procedur reagowania" - podkreślono.

"Nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i potraktowanie sygnałów jako elementu ćwiczeń" - dodano.