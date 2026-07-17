Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o zawetowaniu ustawy o osobie najbliższej. Uzasadnił, że proponowane przepisy tworzą instytucję zbliżoną do małżeństwa i naruszają konstytucyjną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Na decyzję głowy państwa zareagował premier Donald Tusk. Podkreślił, że projekt nie był skierowany wyłącznie do par jednopłciowych.

Tusk: Ustawa miała pomóc milionom ludzi

- Ta ustawa była takim ciężko wypracowanym kompromisem, który miał na celu ułatwienie życia milionom Polek i Polaków. Mówimy o związkach nieformalnych, nie tylko par jednopłciowych, ale także setek tysięcy ludzi, którzy żyją w takich związkach z różnych powodów - powiedział premier.

Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 17, 2026

Jak dodał, projekt nie miał charakteru ideologicznego. - To jest ich wybór, ich życie. Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom - podkreślił.

Tusk o wecie Nawrockiego. "Jestem bardzo zły. Przekroczono pewną granicę"

Tusk przyznał, że decyzja prezydenta wywołała u niego złość. - Jestem bardzo zły. To było absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego - stwierdził.

ZOBACZ: Ustawa o osobie najbliższej. Jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego

Premier zwrócił się także do polityków PiS. - Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do samodzielnych decyzji dotyczących swojego życia osobistego. To jest przekroczona pewna granica - powiedział.

Nawrocki tłumaczy weto: To alternatywa dla małżeństwa

Uzasadniając weto, prezydent Karol Nawrocki przekonywał, że ustawa tworzy nową instytucję prawa rodzinnego z uprawnieniami zbliżonymi do małżeństwa.

- Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w artykule 18 Konstytucji jako związku kobiety i mężczyzny - oświadczył.