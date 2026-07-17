Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku. Wydano ostrzeżenie przed tsunami

Według informacji przekazanych przez agencję Reutera, trzęsienie ziemi do którego doszło w pobliżu portowego meksykańskiego miasta Puerto Madero, miało miejsce na głębokości 10 km.

Ostrzeżenie przed tsunami. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3

Po wstrząsie amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie, że wzdłuż wybrzeży znajdujących się w promieniu 300 km od epicentrum (na terenie Meksyku i Gwatemali) mogą wystąpić niebezpieczne fale tsunami sięgające do metra ponad poziom przypływu.

Wysokość fal poniżej 0,3 metra powyżej przypływu może wystąpić na wybrzeżach Salwadoru, Hondurasu, Nikaragui, Panamy, Peru, Kolumbii, Kostaryki i Ekwadoru.

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Cytowani przez Reuters świadkowie relacjonują, że w Gwatemali trzęsienie ziemi wstrząsnęło budynkami, przez co niektórzy mieszkańcy uciekli z domów na ulicę. Lokalne media w Gwatemali pokazały nagranie ewakuacji pracowników z budynku rządowego w związku z uruchomieniem protokołów bezpieczeństwa.

Wstrząsy były odczuwalne również w Salwadorze. Gubernator stanu Oaxaca w południowej części Meksyku Salomon Jara Cruz poinformował w mediach społecznościowych, że trzęsienie ziemi było odczuwalne z umiarkowaną intensywnością i nie odnotowano żadnych poważnych zniszczeń.