Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku. Wydano ostrzeżenie przed tsunami
U wybrzeży meksykańskiego stanu Chiapas wystąpiło w piątek silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 (wcześniej informowano o 7,4). Do wstrząsów doszło też w sąsiedniej Gwatemali a także w Salwadorze. Amerykańska Służba Geologiczna wydała ostrzeżenie przed tsunami dla tego regionu w promieniu 300 km od epicentrum.
Według informacji przekazanych przez agencję Reutera, trzęsienie ziemi do którego doszło w pobliżu portowego meksykańskiego miasta Puerto Madero, miało miejsce na głębokości 10 km.
Ostrzeżenie przed tsunami. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3
Po wstrząsie amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie, że wzdłuż wybrzeży znajdujących się w promieniu 300 km od epicentrum (na terenie Meksyku i Gwatemali) mogą wystąpić niebezpieczne fale tsunami sięgające do metra ponad poziom przypływu.
Wysokość fal poniżej 0,3 metra powyżej przypływu może wystąpić na wybrzeżach Salwadoru, Hondurasu, Nikaragui, Panamy, Peru, Kolumbii, Kostaryki i Ekwadoru.
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Cytowani przez Reuters świadkowie relacjonują, że w Gwatemali trzęsienie ziemi wstrząsnęło budynkami, przez co niektórzy mieszkańcy uciekli z domów na ulicę. Lokalne media w Gwatemali pokazały nagranie ewakuacji pracowników z budynku rządowego w związku z uruchomieniem protokołów bezpieczeństwa.
Wstrząsy były odczuwalne również w Salwadorze. Gubernator stanu Oaxaca w południowej części Meksyku Salomon Jara Cruz poinformował w mediach społecznościowych, że trzęsienie ziemi było odczuwalne z umiarkowaną intensywnością i nie odnotowano żadnych poważnych zniszczeń.Czytaj więcej