Szaleńczy pościg za kierowcą ciężarówki. Przewoził żrące substancje

Wszystko zaczęło się od czwartkowej kontroli. Wówczas funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (KPUCS) zatrzymali pojazd ciężarowy.

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"Kierowca został poproszony o przestawienie pojazdu w bezpieczne miejsce. Zamiast wykonać polecenie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi" - czytamy w komunikacie KAS.

Brawurowy pościg za kierowcą ciężarówki. Służby pokazały nagranie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) natychmiast ruszyli w pościg za kierowcą. Udało im się wyprzedzić uciekającą ciężarówkę w rejonie węzła Ciechocinek. Następnie włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie "Zjedź na parking".

Kierowca nie zastosował się do tych poleceń i zamiast tego dwukrotnie uderzył w radiowóz SCS - najpierw w tył pojazdu, a następnie z dużą siłą w jego bok. próbując zepchnąć go z autostrady.

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W akcję włączyli się policjanci, jednak to również nie przyniosło efektu. Uciekający kierowca sforsował policyjną blokadę, a następnie porzucił samochód na skraju lasu, po uderzeniu w drzewo.

Kierowca - jak informuje w piątek KAS - jest nadal poszukiwany. Nagranie z pościgu można obejrzeć tutaj.

Przewoził tuzin pojemników ze żrącą substancją. Kierowca ciężarówki poszukiwany

Na naczepie ciężarówki znalezionych zostało 12 pojemników typu mauzer z cieczą. Wstępne badania wykazały, że w środku znajdowały się żrące substancje zasadowe - wodorotlenki, prawdopodobnie stanowiące niebezpieczne odpady.

W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli natomiast dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki.

Kierowca ciężarówki przewożącej żrącą substancję poszukiwany przez służby

"Ustalono, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie" - podaje KAS.