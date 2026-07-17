Szaleńczy pościg za kierowcą ciężarówki. Przewoził żrące substancje
Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który przewoził 12 zbiorników z niebezpieczną żrącą substancją - informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Zatrzymany do kontroli drogowej zaczął uciekać. Następnie staranował radiowóz, ominął blokadę i porzucił auto w lesie.
Wszystko zaczęło się od czwartkowej kontroli. Wówczas funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (KPUCS) zatrzymali pojazd ciężarowy.
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"Kierowca został poproszony o przestawienie pojazdu w bezpieczne miejsce. Zamiast wykonać polecenie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi" - czytamy w komunikacie KAS.
Brawurowy pościg za kierowcą ciężarówki. Służby pokazały nagranie
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) natychmiast ruszyli w pościg za kierowcą. Udało im się wyprzedzić uciekającą ciężarówkę w rejonie węzła Ciechocinek. Następnie włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie "Zjedź na parking".
Kierowca nie zastosował się do tych poleceń i zamiast tego dwukrotnie uderzył w radiowóz SCS - najpierw w tył pojazdu, a następnie z dużą siłą w jego bok. próbując zepchnąć go z autostrady.
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W akcję włączyli się policjanci, jednak to również nie przyniosło efektu. Uciekający kierowca sforsował policyjną blokadę, a następnie porzucił samochód na skraju lasu, po uderzeniu w drzewo.
Kierowca - jak informuje w piątek KAS - jest nadal poszukiwany. Nagranie z pościgu można obejrzeć tutaj.
Przewoził tuzin pojemników ze żrącą substancją. Kierowca ciężarówki poszukiwany
Na naczepie ciężarówki znalezionych zostało 12 pojemników typu mauzer z cieczą. Wstępne badania wykazały, że w środku znajdowały się żrące substancje zasadowe - wodorotlenki, prawdopodobnie stanowiące niebezpieczne odpady.
W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli natomiast dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki.
"Ustalono, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie" - podaje KAS.Czytaj więcej