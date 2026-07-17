"Nieprzerwana praca przez 144 godziny". Alarmujący raport NIK o SOR-ach

Raport NIK o SOR-ach. Wykazano cały szereg nieprawidłowości
Polska
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działalności Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. "W niektórych szpitalach lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku - w szpitalu powiatowym w Sulęcinie - przez 144 godziny" - czytamy.
Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, że największym problemem systemu jest brak lekarzy chętnych do pracy w ratownictwie medycznym.
"Choć w ośmiu na dziesięć objętych badaniem szpitali Izba nie stwierdziła nieprawidłowości w obsadzie dyżurów na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), to już w zespołach ratownictwa medycznego (ZRM) braki były zauważalne" - czytamy w raporcie.
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