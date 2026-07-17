Przełomowa decyzja Szwajcarii. Dołącza do programu NATO
Szwajcaria przystąpi do prowadzonego przez NATO programu wspólnych zakupów amunicji. Będzie pierwszym państwem spoza Sojuszu, które dołączy do inicjatywy. Rząd w Bernie podkreśla, że decyzja nie narusza neutralności kraju.
Szwajcaria będzie 28. uczestnikiem programu prowadzonego przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA). Celem inicjatywy jest obniżenie kosztów zakupu amunicji oraz skrócenie czasu jej dostaw.
W ramach programu kraj zyska możliwość zakupu ponad 2 tys. rodzajów pocisków wykorzystywanych przez wojska lądowe i siły powietrzne.
Szwajcaria: Neutralność pozostaje nienaruszona
Rząd w Bernie zapewnił, że przystąpienie do programu nie stoi w sprzeczności z polityką neutralności. Jak wyjaśniono, Szwajcaria będzie mogła wycofać się z inicjatywy, jeśli inne państwa uczestniczące w programie zaangażują się w konflikt zbrojny.
Partnerstwo Amunicyjne (ASP) powstało w 1993 roku i jest prowadzone przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO. Obecnie należy do niego 27 państw, w tym Polska.
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Mechanizm polega na tym, że uczestniczące kraje zgłaszają zapotrzebowanie na amunicję, a NSPA łączy zamówienia i realizuje wspólne zakupy na podstawie umów ramowych z dostawcami.
W komunikacie NATO podkreślono również, że po przystąpieniu Szwajcarii o realizację kontraktów w ramach programu będą mogły ubiegać się także szwajcarskie firmy zbrojeniowe.Czytaj więcej