Jak czytamy we wpisie umieszczonym w piątek na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych Łukasza Litewki, 9 lipca powołana została fundacja jego imienia.

"Jest to dla nas jedyna możliwa forma kontynuowania jego misji. Zrobiliśmy w pewnym sensie krok wstecz - organizacyjnie oraz prawnie zaczynamy od nowa, ale sytuacja nas do tego zmusiła" - napisali bliscy oraz byli współpracownicy zmarłego posła.

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"Nikt z nas nie miałby śmiałości, by próbować zastąpić Łukasza, naśladować ani wypowiadać się w jego imieniu. Tym, co traktujemy jak nasz obowiązek i co pragniemy zrobić, jest oddanie mu hołdu oraz niedopuszczenie do tego, by dzieło jego życia - zjednoczenie w jednym miejscu tak wyjątkowej społeczności jak Team Litewka, setek tysięcy serc bijących w podobnym rytmie - zostało zaprzepaszczone" - czytamy.

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Bliscy oraz byli współpracownicy Litewki opatrzyli wpis nagraniem, na którym można zobaczyć posła w wielu sytuacjach oraz usłyszeć jego głos.

W swoim wpisie podkreślili, że ostatnie trzy miesiące były dla nich "niezwykle trudne". "Oprócz straty najbliższej nam osoby zderzyliśmy się z komplikacjami natury prawnej i rozbieżnością w wizji i fundamentalnych wartościach, jakie miała nieść misja Łukasza" - napisali.

"Kosztowało nas wiele wysiłku by to, co rozpoczęliśmy z Łukaszem ponad 13 lat temu, mogło być kontynuowane w zgodzie z nami i jego najbliższymi, których zdanie od samego początku było i jest dla nas najważniejsze" - wskazano w komunikacie. - "Wiemy jak wielkim szacunkiem Łukasz darzył swoją rodzinę, którą mieliście okazję niejednokrotnie widzieć na tym profilu. Zrobiłby dla niej wszystko" - dodano.

"Pragniemy z całego serca podziękować wam za okazaną wyrozumiałość i cierpliwość. Podczas gdy my robiliśmy wszystko co w naszej mocy, by wrócić do Was z tym komunikatem, wy - razem z nami - wstrzymaliście oddech i kibicowaliście" - zwrócili się do obserwujących profil bliscy Łukasza Litewki.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy, znany ze swojej działalności charytatywnej zginął w wypadku 23 kwietnia. Polityk został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.