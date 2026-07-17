Pociąg towarowy wykoleił się do rzeki. Chaos na kolei w Małopolsce

Do poważnego zdarzenia kolejowego doszło w piątek po południu na pograniczu Wierchomli Wielkiej i Łomnicy-Zdroju w województwie małopolskim.

Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, na szlaku Wierchomla–Piwniczna wykoleiło się sześć pustych wagonów pociągu towarowego kursującego między Muszyną a Kędzierzynem-Koźlem. Część wagonów zsunęła się z nasypu i wpadła do rzeki Poprad.

Pociąg towarowy wykoleił się pod Wierchomlą. Służby zabezpieczają teren

Na miejscu pracują służby ratunkowe i techniczne, które zabezpieczyły teren oraz rozpoczęły usuwanie skutków zdarzenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został poszkodowany. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do wykolejenia składu ani jak długo potrwa przywracanie przejezdności linii.

O zdarzeniu poinformował również burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski. "Uwaga! Pociąg towarowy wykoleił się do rzeki Poprad w pobliżu Wierchomli" - przekazał samorządowiec.

Jak zaznaczył, linia kolejowa prowadząca w kierunku Krynicy-Zdroju oraz w przeciwną stronę będzie nieprzejezdna przez najbliższe godziny.

"Podróżni powinni liczyć się z utrudnieniami i śledzić bieżące komunikaty przewoźników dotyczące zmian w kursowaniu pociągów" - zaapelował burmistrz.

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W związku z zablokowaniem linii kolejowej nr 96 przewoźnicy POLREGIO oraz PKP Intercity wprowadzili zastępczą komunikację autobusową na odcinku Nowy Sącz–Krynica-Zdrój. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami połączeń oraz zmianami w organizacji przejazdów.

Aktualne informacje dotyczące kursowania pociągów i uruchomionej komunikacji zastępczej są publikowane w serwisie Portal Pasażera oraz na stronach poszczególnych przewoźników.