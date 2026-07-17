Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, obecnie 52 proc. respondentów jest zdania, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie. 42 proc. pytanych jest przeciwnego zdania.

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To pierwszy raz w historii pomiarów CBOS, kiedy głosy sprzeciwu przeważają na głosami poparcia.

Zapytali Polaków o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Odpowiedzi są jednoznaczne

Ankietowanych zapytano też o pomoc, jaką nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy. 54 proc. respondentów stwierdziło, że Polska udziela im zbyt dużego wsparcia.

Za odpowiednie uważa je 40 proc. ankietowanych, natomiast 3 proc. pytanych sądzi, że nasz kraj udzielił Ukrainie zbyt małej pomocy.

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Autorzy badania podkreślili, że od września ubiegłego roku wzrósł odsetek osób przekonanych o nadmiernej skali pomocy. Spadł z kolei udział tych, którzy uznają jej poziom za właściwy.

Ograniczenie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Polacy zabrali głos

CBOS zapytał także Polaków o ich stosunek do wprowadzonych niedawno zmian w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ten nie jest jednoznaczny.

O ile ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych osobom nieodprowadzającym składek na ubezpieczenie zdrowotne poparło 87 proc. ankietowanych, to 58 proc. sprzeciwiło się odebraniu możliwości korzystania z bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania ukraińskim matkom z dziećmi powyżej pierwszego roku życia.

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Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono między 2 a 12 lipca 2026 r. metodą mixed-mode (CAPI, CATI i CAWI) na reprezentatywnej próbie 938 dorosłych mieszkańców Polski.