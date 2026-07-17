Pierwszy taki wynik w historii. Polacy zabrali głos na temat przyjmowania uchodźców z Ukrainy
"Głosy sprzeciwu wobec przyjmowania ukraińskich uchodźców przez Polskę po raz pierwszy w historii naszych pomiarów przeważają nad głosami poparcia" - przekazał CBOS. Najnowszy sondaż pokazał, że wzrósł również odsetek Polaków uznających pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom przez nasz kraj za zbyt dużą.
Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, obecnie 52 proc. respondentów jest zdania, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie. 42 proc. pytanych jest przeciwnego zdania.
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To pierwszy raz w historii pomiarów CBOS, kiedy głosy sprzeciwu przeważają na głosami poparcia.
Zapytali Polaków o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Odpowiedzi są jednoznaczne
Ankietowanych zapytano też o pomoc, jaką nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy. 54 proc. respondentów stwierdziło, że Polska udziela im zbyt dużego wsparcia.
Za odpowiednie uważa je 40 proc. ankietowanych, natomiast 3 proc. pytanych sądzi, że nasz kraj udzielił Ukrainie zbyt małej pomocy.
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Autorzy badania podkreślili, że od września ubiegłego roku wzrósł odsetek osób przekonanych o nadmiernej skali pomocy. Spadł z kolei udział tych, którzy uznają jej poziom za właściwy.
Ograniczenie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Polacy zabrali głos
CBOS zapytał także Polaków o ich stosunek do wprowadzonych niedawno zmian w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ten nie jest jednoznaczny.
O ile ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych osobom nieodprowadzającym składek na ubezpieczenie zdrowotne poparło 87 proc. ankietowanych, to 58 proc. sprzeciwiło się odebraniu możliwości korzystania z bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania ukraińskim matkom z dziećmi powyżej pierwszego roku życia.
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