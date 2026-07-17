Pierwszy taki wynik w historii. Polacy zabrali głos na temat przyjmowania uchodźców z Ukrainy

Polska

"Głosy sprzeciwu wobec przyjmowania ukraińskich uchodźców przez Polskę po raz pierwszy w historii naszych pomiarów przeważają nad głosami poparcia" - przekazał CBOS. Najnowszy sondaż pokazał, że wzrósł również odsetek Polaków uznających pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom przez nasz kraj za zbyt dużą.

Grupa osób trzymających dużą ukraińską flagę, która rozciąga się nad ulicą.
AP/Armando Franca
Polacy podzieleni ws. przyjmowania uchodźców z Ukrainy (zdj. ilustracyjne)

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, obecnie 52 proc. respondentów jest zdania, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie. 42 proc. pytanych jest przeciwnego zdania. 

 

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To pierwszy raz w historii pomiarów CBOS, kiedy głosy sprzeciwu przeważają na głosami poparcia.

Zapytali Polaków o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Odpowiedzi są jednoznaczne

Ankietowanych zapytano też o pomoc, jaką nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy. 54 proc. respondentów stwierdziło, że Polska udziela im zbyt dużego wsparcia.

 

Za odpowiednie uważa je 40 proc. ankietowanych, natomiast 3 proc. pytanych sądzi, że nasz kraj udzielił Ukrainie zbyt małej pomocy.

 

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Autorzy badania podkreślili, że od września ubiegłego roku wzrósł odsetek osób przekonanych o nadmiernej skali pomocy. Spadł z kolei udział tych, którzy uznają jej poziom za właściwy.

Ograniczenie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Polacy zabrali głos

CBOS zapytał także Polaków o ich stosunek do wprowadzonych niedawno zmian w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ten nie jest jednoznaczny.

 

O ile ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych osobom nieodprowadzającym składek na ubezpieczenie zdrowotne poparło 87 proc. ankietowanych, to 58 proc. sprzeciwiło się odebraniu możliwości korzystania z bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania ukraińskim matkom z dziećmi powyżej pierwszego roku życia.

 

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Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono między 2 a 12 lipca 2026 r. metodą mixed-mode (CAPI, CATI i CAWI) na reprezentatywnej próbie 938 dorosłych mieszkańców Polski. 

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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