Olbrzymi rekin kieruje się w stronę popularnego kurortu. Wydano ostrzeżenie

Świat Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Rekordowo duży żarłacz biały może kierować się w stronę popularnych amerykańskich kurortów w Cape Cod - przestrzega organizacja ochrony oceanów Ocearch. Osobnik jest największym znanym naukowcom rekinem zamieszkującym wody Oceanu Atlantyckiego.

Żarłacz biały pływający w oceanie, obok mapa z zaznaczoną trasą jego wędrówki.
Elias Levy/Wikimedia Commons/Ocearch
Olbrzymi żarłacz biały Contender może zmierzać w kierunku popularnych wśród turystów wybrzeży Cape Cod

Mierzy ponad cztery metry, waży ok. 770 kg i - jak ostrzegają amerykańskie media - najprawdopodobniej kieruje się w stronę Cape Cod. Mowa o Contenderze - największym znanym dziś żarłaczu białym zamieszkującym Ocean Atlantycki.

 

Lokalizacja olbrzyma znana jest dzięki oznaczeniom, które udało mu się wszczepić w styczniu ubiegłego roku w pobliżu Florydy.

Rekin-olbrzym zauważony w Atlantyku. Może kierować się w stronę popularnych kurortów

Sygnał żarłacza zlokalizowany został 10 lipca. Choć na jego podstawie nie można określić konkretnego położenia rekina, oznacza on, że ryba wypłynęła na powierzchnię i jest w ruchu. Wcześniejszy sygnał drapieżnika wykryto w kwietniu u wybrzeży wyspy Outer Banks w Karolinie Północnej.

 

Z danych Ocearch wynika, że od stycznia 2025 r. Contender zdołał przepłynąć ponad 11 tys. km. To właśnie organizacja poinformowała, że obecnie może kierować się w stronę Massachusetts. "Żarłacze białe z północno-zachodniego Atlantyku zazwyczaj migrują na północ i spędzają lato oraz wczesną jesień na żerowaniu w wodach Cape Cod lub Kanady Atlantyckiej.

 

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Jak wskazano, wymienione regiony oferują komfortowe dla rekinów temperatury wody oraz zapasy pożywienia - foki i gatunki dużych ryb.

Ostrzegają przed gigantycznym żarłaczem. Jak zachowywać się w rejonie występowania drapieżników?

Cape Cod to półwysep w stanie Massachusetts, który latem każdego roku przyciąga miliony turystów. Jak wskazuje serwis Fox Weather, ze względu na panującą na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych falę upałów, w tym sezonie do miejscowych kurortów przybędzie najprawdopodobniej jeszcze więcej osób.

 

W publikacji serwisu pojawiło się też kilka praktycznych rad dotyczących wypoczynku w rejonach, w których pojawić mogą się żarłacze białe. Jak czytamy, rekiny częściej atakują samotnych pływaków, dlatego najlepiej przebywać w wodzie w otoczeniu innych osób. Należy unikać pływania o zmierzchu lub w nocy - to wtedy drapieżniki najczęściej udają się na łowy.

 

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Warto też trzymać się blisko brzegu i koniecznie zwracać uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na plażach oraz stosować się do instrukcji ratowników.

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