Oficjalny komunikat znalazł się także na kanale w mediach społecznościowych, poświęconym systemowi Odyseusz.

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"W związku z w dalszym ciągu niestabilną sytuacją bezpieczeństwa przypominamy o ostrzeżeniach przed podróżami w i przez region Bliskiego Wschodu, gdzie możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego" - napisano.

Udajesz się w podróż? Zarejestruj się w systemie Odyseusz. Ważny apel do turystów

Jak czytamy w komunikacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do polskich turystów o "bezwzględne śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco", a także o rejestrację każdej podróży w systemie Odyseusz.

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Rejestracja podróży pozwala na otrzymywanie powiadomień o zmianach sytuacji bezpieczeństwa oraz alertów bezpieczeństwa dotyczących danego miejsca pobytu. Dodatkowo usprawnia to podjęcie interwencji w sytuacji kryzysowej.

MSZ apeluje do turystów z Polski. "Odradzamy wszelkie podróże" na Bliski Wschód

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że ostrzeżenia co do podróży do krajów Bliskiego Wschodu należy potraktować "z najwyższą powagą".

Dla większości państw w regionie został wydany najwyższy stopień ostrzeżeń. Oznacza to, że odradza się podróżowania w te rejony.

To nie pierwszy tego typu apel w ostatnich dniach. Oficjalny komunikat wydała m.in. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dosze. W przypadku Kataru obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który oznacza komunikat "nie podróżuj". Ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe.

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Do turystów, którzy już znajdują się na miejscu, zaapelowano o to, aby w razie alertu pozostać w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad oraz otwartych przestrzeni. "Stosuj się do zaleceń władz katarskich" - polecono.

Napięta sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu jest związana z wojną w Iranie. 17 czerwca USA i Iran przyjęły wstępne porozumienie, które miało doprowadzić do trwałego pokoju, jednak jakiś czas temu ataki zostały wznowione, natomiast reżim w Teheranie ostrzeliwuje także kraje w regionie.