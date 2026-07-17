MSZ odradza podróże. Najwyższy stopień ostrzeżeń w regionie

Świat

"Potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą" - napisał na platformie X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, apelując do polskich turystów o nieplanowanie podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Jak podkreślił, dla większości z nich ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń w związku z niestabilną sytuacją w regionie.

Widok krajobrazu z płonącymi budynkami i unoszącym się dymem, sugerujący konflikt lub katastrofę.
AP/Leo Correa
MSZ apeluje o niepodróżowanie na Bliski Wschód (zdj. ilustracyjne)

Oficjalny komunikat znalazł się także na kanale w mediach społecznościowych, poświęconym systemowi Odyseusz.

 

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"W związku z w dalszym ciągu niestabilną sytuacją bezpieczeństwa przypominamy o ostrzeżeniach przed podróżami w i przez region Bliskiego Wschodu, gdzie możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego" - napisano.

Udajesz się w podróż? Zarejestruj się w systemie Odyseusz. Ważny apel do turystów

Jak czytamy w komunikacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do polskich turystów o "bezwzględne śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco", a także o rejestrację każdej podróży w systemie Odyseusz. 

 

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Rejestracja podróży pozwala na otrzymywanie powiadomień o zmianach sytuacji bezpieczeństwa oraz alertów bezpieczeństwa dotyczących danego miejsca pobytu. Dodatkowo usprawnia to podjęcie interwencji w sytuacji kryzysowej.

MSZ apeluje do turystów z Polski. "Odradzamy wszelkie podróże" na Bliski Wschód

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że ostrzeżenia co do podróży do krajów Bliskiego Wschodu należy potraktować "z najwyższą powagą".

 

Dla większości państw w regionie został wydany najwyższy stopień ostrzeżeń. Oznacza to, że odradza się podróżowania w te rejony.

 

To nie pierwszy tego typu apel w ostatnich dniach. Oficjalny komunikat wydała m.in. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dosze. W przypadku Kataru obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który oznacza komunikat "nie podróżuj". Ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe. 

 

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Do turystów, którzy już znajdują się na miejscu, zaapelowano o to, aby w razie alertu pozostać w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad oraz otwartych przestrzeni. "Stosuj się do zaleceń władz katarskich" - polecono. 

 

Napięta sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu jest związana z wojną w Iranie. 17 czerwca USA i Iran przyjęły wstępne porozumienie, które miało doprowadzić do trwałego pokoju, jednak jakiś czas temu ataki zostały wznowione, natomiast reżim w Teheranie ostrzeliwuje także kraje w regionie.

Alicja Krause / polsatnews.pl
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