Oburzeni decyzją Zełenskiego wyszli na ulice. "Nasz rząd nas nie słucha"

Według źródeł portalu Ukraińska Prawda decyzja o odwołaniu Fedorowa ma być związana z jego konfliktem z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrain gen. Ołeksandrem Syrskim oraz innymi przedstawicielami wojskowego kierownictwa.

Tego samego zdania zdają się być także protestujący na ulicach Kijowa, Charkowa, Dniepru, Lwowa i wielu innych ukraińskich miast. - Syrski nie jest postrzegany jako dobry człowiek. Podjął wiele złych decyzji, ale jest dobrym przyjacielem naszego prezydenta - mówi jeden z manifestantów w rozmowie z "Bild".

Ukraina. Protesty na ulicach ukraińskich miast. Pokłosie decyzji Zełenskiego

Mychajło Fedorow cieszy się zaufaniem wielu Ukraińców, którzy czują się rozgoryczeni decyzją o jego odwołaniu. Na ulicach Kijowa organizowane są protesty, których uczestnicy wykrzykują nazwisko byłego już ministra, domagając się jego przywrócenia na dotychczasowe stanowisko.

- Jestem tutaj, ponieważ nasz rząd nas nie słucha, a to bardzo nas frustruje - powiedział "Bildowi" student Iwan obecny na jednej z demonstracji.

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Jak wskazuje, obowiązujący stan wojenny wymaga, by się do niego dostosować, jednak rząd nie może wykorzystywać go, by lekceważyć głos obywateli. - Rząd musi nas słuchać. Demokracja musi przetrwać - wskazuje rozmówca "Bild".

Zawodu nie kryje także reżyserka Jewhenija Fikara. Byłego ministra obrony opisała jako "najbardziej reformatorskiego ministra, jakiego Ukraina kiedykolwiek miała". - Czuję się tak, jakby na mojej klatce piersiowej leżał kamień - mówiła kobieta.

Ukraiński minister obrony odwołany. Szef Służby Bezpieczeństwa nowym kandydatem

Informacja o decyzji prezydenta Zełenskiego o zmianach w resorcie obrony ujrzała światło dzienne w środę. Już następnego dnia wywołała ona protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy, w których uczestniczyły tysiące osób.

Tak licznie gromadzące ludzi wydarzenia są rzadkością w regularnie ostrzeliwanej przez Rosję stolicy, co - zdaniem korespondenta "Financial Times" Christophera Millera, - pokazuje skalę sprzeciwu wobec planowanych zmian personalnych.

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Początkowo Zełenski wskazywał, że stanowisko Fedorowa przejmie pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. W czwartek wieczorem ogłosił jednak, że kandydatem na ministra obrony zostanie Jewhenij Chmara, wcześniej szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Głos w sprawie swojego odwołania zabrał też sam zainteresowany. "To był wielki zaszczyt służyć narodowi ukraińskiemu na stanowisku ministra obrony (...). Nadal będę pracować na rzecz misji, z którą wcześniej przyszedłem do ministerstwa obrony. Ciąg dalszy nastąpi" - napisał Mychajło Fedorow.