Nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm zdecydował

Polska

Sylwia Gregorczyk-Abram decyzją posłów została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Wcześniej kandydaturę zgłoszoną przez KO i Lewicę pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Jej kontrkandydatem był zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Kolejnym krokiem do powołania nowego RPO jest decyzja Senatu.

Nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm dokonał wyboru
Polsat News

Za powołaniem mec. Sylwii Gregorczyk-Abram na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zagłosowało 233 posłów, przy czym większość bezwzględna wynosiła 217 głosów.


Na rekomendowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Adama Borowskiego zagłosowało 177 posłów.

 

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

 

W maju 2025 r. została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, która działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Jej kontrkandydatem był Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej, represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony w 2006 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

W 1995 r. był założycielem, a w latach 2000-2006 przewodniczącym Komitetu Polska-Czeczenia. W latach 2008-2010 pełnił funkcję społecznego doradcy RPO ds. uchodźców czeczeńskich. Obecnie jest szefem warszawskiego klubu "Gazety Polskiej".

 

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RPO na straży praw człowieka i obywatela

Zgodnie z ustawą o RPO, rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.

 

Według ustawy o RPO stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.

 

W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela RPO bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

 

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Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje – jedna trwa pięć lat. Kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 r., kończy się 23 lipca.

 

Pierwszym RPO była prof. Ewa Łętowska, powołana przez Sejm 19 listopada 1987 r. Funkcję tę pełnili następnie: prof. Tadeusz Zieliński, prof. Adam Zieliński, prof. Andrzej Zoll, dr Janusz Kochanowski, dr hab. Irena Lipowicz, prof. Adam Bodnar oraz prof. Marcin Wiącek. 

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mprzepiora / polsatnews.pl
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