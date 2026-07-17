Wojsko USA zakończyło "najnowszą dużą falę uderzeń przeciwko Iranowi" o godz. 21.40 czasu wschodnioamerykańskiego (3.40 nad ranem w Polsce) - czytamy w komunikacie.

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"Siły USA, w tym myśliwce, bezzałogowe drony powietrzne oraz okręty wojenne, przeprowadziły ataki z użyciem amunicji precyzyjnego rażenia, które trafiły w dziesiątki irańskich celów wojskowych, takich jak przybrzeżne systemy obserwacji i stanowiska obrony powietrznej, wojskowa infrastruktura logistyczna oraz zdolności morskie" - podał CENTCOM.

Wojsko "kontynuuje osłabianie irańskich zdolności wojskowych oraz pociąga Iran do odpowiedzialności za niedawne ataki na żeglugę handlową" - podkreślił CENTCOM, zaznaczając, że na Bliskim Wschodzie działa ponad 50 tys. amerykańskich żołnierzy.

Uderzenia w mosty, lotnisko i dworzec kolejowy

Irańskie media państwowe poinformowały, że Amerykanie uderzyli w nocy z czwartku na piątek w dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy położone na południu Iranu w pobliżu cieśniny Ormuz.

Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział dziennikowi "Wall Street Journal", że USA zaatakowały w czwartek kilka mostów w Iranie, aby odciąć szlaki zaopatrzeniowe prowadzące do miasta portowego Bandar Abbas. Autostrady łączące Bandar Abbas z pobliskimi prowincjami zostały zamknięte - podał irański nadawca IRIB. W mieście znajduje się baza morska Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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W wieczornym orędziu do narodu prezydent Donald Trump przekonywał, że USA "odnoszą wielkie zwycięstwa w Iranie", a owoce tych działań będą widoczne bardzo szybko. Wcześniej tego dnia rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Iran w dalszym ciągu prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i deklaruje, że chce zawrzeć z nimi porozumienie.

We wtorek Trump zagroził, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Trump już kilkakrotnie wcześniej groził atakami na elektrownie i infrastrukturę cywilną, mówiąc, że atak taki "cofnie kraj o dekady" lub wręcz zabije "całą cywilizację", jednak za każdym razem wycofywał się z tych zamiarów.