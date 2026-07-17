Nie żyje Brenda Fricker. Gwiazda filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" miała 81 lat

Aktorka zmarła spokojnie w swoim rodzinnym Dublinie w nocy z czwartku na piątek. Z oświadczenia przekazanego przez jej agenta wynika, że od pewnego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. Dokładna przyczyna śmierci nie została jednak podana.

"Nigdy więcej nie zobaczymy nikogo takiego jak ona, a świat jest uboższy z powodu jej odejścia" - przekazał Phil Belfield.

Agent podkreślił, że możliwość poznania, pokochania i współpracy z aktorką była dla niego zaszczytem. Dodał, że Fricker na zawsze pozostanie w jego sercu oraz w pamięci fanów filmu i telewizji na całym świecie.

Brenda Fricker przeszła do historii. Jako pierwsza Irlandka zdobyła Oscara

Brenda Fricker urodziła się 17 lutego 1945 roku w Dublinie. Zanim rozpoczęła karierę aktorską, pracowała jako asystentka redaktora artystycznego dziennika "The Irish Times". Na ekranie zadebiutowała niewielką rolą w filmie "Of Human Bondage" z 1964 roku. W kolejnych latach występowała między innymi w irlandzkim serialu "Tolka Row" oraz brytyjskiej operze mydlanej "Coronation Street".

Szerszą rozpoznawalność w Wielkiej Brytanii przyniosła jej rola Megan Roach w serialu medycznym "Na sygnale". Fricker występowała w produkcji BBC od jej premiery w 1986 roku, a później kilkukrotnie wracała do swojej postaci.

Przełomem w jej karierze okazał się film "Moja lewa stopa" Jima Sheridana. Aktorka wcieliła się w Bridget Brown, matkę cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce malarza i pisarza Christy’ego Browna, granego przez Daniela Day-Lewisa. Za tę kreację w 1990 roku otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej, stając się pierwszą irlandzką aktorką nagrodzoną przez Amerykańską Akademię Filmową.

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Dwa lata po oscarowym sukcesie Fricker pojawiła się w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Zagrała bezdomną kobietę mieszkającą w pobliżu Central Parku, która zaprzyjaźnia się z Kevinem McCallisterem. Początkowo budząca strach bohaterka okazuje się samotną, życzliwą osobą, a jej rozmowa z chłopcem stała się jedną z najbardziej wzruszających scen świątecznej produkcji.

W trwającej ponad sześć dekad karierze Fricker wystąpiła także między innymi w filmach "Pole", "Poślubiłem morderczynię", "Anioły na boisku", "Czas zabijania", "Veronica Guerin", "Wszystko o Adamie", "Wewnętrzna siła" oraz "Albert Nobbs". Jedną z jej ostatnich produkcji był dramat "The Swallow" z 2024 roku.

W 2025 roku aktorka wydała autobiografię "She Died Young: A Life in Fragments", w której opowiedziała o swojej karierze, doświadczeniach z dzieciństwa i problemach zdrowotnych. Na początku 2026 roku władze irlandzkiej stolicy zdecydowały o przyznaniu jej honorowego obywatelstwa Dublina. Burmistrz Ray McAdam nazwał ją wówczas jedną z najwybitniejszych postaci kultury związanych z miastem.