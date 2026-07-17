Swoją decyzję Karol Nawrocki ogłosił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak wskazywał, ustawa nie jest wolna od wad. - Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej - stwierdził prezydent.

Nawrocki powiedział, że zastrzeżenia te są poważne i muszą zostać uwzględnione w przyszłych pracach legislacyjnych. - Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o patostreamingu. Efekt działań Polsat News

- Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę m.in. stanowisko przedstawicieli prezydenckiej Rady Młodzieży. Młodzi ludzie widzą, jak brutalne treści wpływają na ich rówieśników. Widzą, że zachowania, które jeszcze niedawno budziły powszechne oburzenie są dziś przedstawiane jako rozrywka, sposób na zdobycie popularności albo model szybkiego zarobku - wskazywał Karol Nawrocki.

Jak dodał, oczekuje, że jej "nieprecyzyjne elementy" zostaną poprawione. - Prawo musi być jednoznaczne, proporcjonalne i możliwe do skutecznego egzekwowania - stwierdził.

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Na koniec nagrania Nawrocki stwierdził, że jest otwarty na dyskusję na temat projektów ustaw. Wskazał, że wielokrotnie zachęcał do konstruktywnego dialogu na ich temat. - Zawsze jestem gotowy poprzeć rozwiązania, które pomogą obywatelom i będą szanować konstytucję - ocenił.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego ws. kolejnych ustaw. pic.twitter.com/l2EeaHng6c — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 17, 2026

Ustawa o patostreamingu. Akcja Polsat News skłoniła polityków do penalizacji zjawiska

Ustawa zakazująca patostreamingu powstała w wyniku połączenia dwóch projektów - jednego autorstwa PiS i drugiego KO po tym, jak Polsat News zwrócił uwagę na problem w cyklu reportaży "Nie dla patocelebrytów". Temat zaczął pojawiać się w debacie publicznej jesienią 2024 r.

Przełom nastąpił na początku 2025 roku, gdy Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Edukacji rozpoczęły prace nad rozwiązaniami mającymi chronić małoletnich w internecie.

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Kwestia patostreamingu trafiła na sejmową ścieżkę legislacyjną w lipcu 2025 r., kiedy to własny projekt zmian w Kodeksie karnym złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Kilka miesięcy później, w styczniu 2026 roku, swoją propozycję przedstawiła także Koalicja Obywatelska.

Równolegle z pracami legislacyjnymi powstawały materiały dziennikarskie w ramach cyklu Polsat News Ujawnia.

Politycy docenili inicjatywę Polsat News. "Dobry krok", "to wy zaczęliście debatę"

11 czerwca projekt ustawy został przyjęty przez Sejm, a 25 czerwca przegłosowany przez Senat bez poprawek. Następnie trafił na biurko prezydenta.

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Politycy zaangażowani w prace nad przepisami dotyczącymi ustawy o patostreamingu wielokrotnie podkreślali znaczenie działań Polsat News. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na antenie naszej stacji mówił: - Robimy dobry krok dzięki Polsat News i jego inicjatywie. Wierzę, że jeszcze w lipcu zamkniemy ten temat.

Również poseł PiS Michał Wójcik wskazywał na wpływ naszej stacji na rozpoczęcie publicznej debaty. - Polsat News ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o walkę z patostreamingiem. To wy zaczęliście tę debatę publiczną - mówił polityk.