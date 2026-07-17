Mundial obudził dawne demony. Polityczna burza po półfinale

Na reakcję Londynu nie trzeba było długo czekać. Brytyjscy politycy uznali zachowanie reprezentacji Argentyny za niestosowne, a FIFA analizuje, czy doszło do naruszenia przepisów.

Argentine soccer fans expressed support for players who displayed a ‘Las Malvinas son Argentinas’ banner after defeating England, despite FIFA rules on political statements. It translates to 'The Falklands are Argentine' https://t.co/hGcVt5rtMV pic.twitter.com/wXlPW6e4OO — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Milei: Jesteśmy coraz bliżej odzyskania Falklandów

Do sprawy odniósł się prezydent Argentyny Javier Milei. We wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że jego kraj "każdego dnia jest coraz bliżej" odzyskania Malwinów, Georgii Południowej, Wysp Sandwich Południowych oraz otaczających je wód.

Milei przekonywał, że Argentyna zamierza odzyskać sporne terytoria wyłącznie drogą dyplomatyczną. Bronił także zachowania piłkarzy, nazywając transparent wyrazem narodowych uczuć.

Co ciekawe, jeszcze dzień wcześniej apelował, by nie łączyć piłki nożnej ze sporem o Falklandy, określając podobne gesty mianem "taniego patriotyzmu".

ZOBACZ: Chcą wykluczyć Argentynę z mundialu. Petycję poparły miliony osób

Ostra reakcja Wielkiej Brytanii i FIFA

Brytyjski minister biznesu Peter Kyle uznał zachowanie Argentyńczyków za "całkowicie nieodpowiednie" i wezwał FIFA do wszczęcia postępowania.

Rzecznik premiera Keira Starmera oświadczył z kolei, że "mistrzostwa świata mogą nie należeć do nas, ale Falklandy z pewnością tak". Wcześniej wiceprezydent Argentyny Victoria Villarruel nazwała Brytyjczyków "uzurpatorami i piratami".

FIFA poinformowała, że jej niezależna komisja dyscyplinarna analizuje raporty z meczu i okoliczności zdarzenia. Dopiero po ich ocenie zapadnie decyzja, czy wszcząć postępowanie wobec argentyńskiej federacji.

Falklandy, nazywane w Argentynie Malwinami, od dziesięcioleci pozostają przedmiotem sporu między Buenos Aires a Londynem. W 1982 roku oba państwa stoczyły krótką wojnę o archipelag, zakończoną zwycięstwem Wielkiej Brytanii, która do dziś sprawuje kontrolę nad wyspami.