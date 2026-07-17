Minister cyfryzacji o zakazie patostreamingu. "Dobry dzień dla polskiego internetu"
- To dobry dzień dla polskiego internetu - mówił Krzysztof Gawkowski na antenie Polsat News, komentując decyzję Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy zakazującej patostreamingu. Minister cyfryzacji zapowiedział, że kolejny krok to ustawa o bezpieczeństwie w sieci. - Raz na zawsze zamkniemy drogę patostreamerom do tego, żeby ludziom niszczyli życie - podkreślił.
- Państwa akcja była jednym z tych impulsów, które pozwoliły na to, że zrobiliśmy pierwszy krok, bo to są zmiany w prawie, które ten pierwszy krok robią - wskazał Krzysztof Gawkowski. Wicepremier i minister cyfryzacji nawiązał tym samym do działań dziennikarzy Polsat News przeprowadzonych w ramach cyklu "Nie dla patocelebrytów".
Krzysztof Gawkowski o zakazie patostreamingu. "To nie jest ograniczenie wolności"
Minister cyfryzacji podkreślał szkodliwość zjawiska, jakim jest patostreaming. - To dzisiaj wielki problem społeczny, dlatego że w internecie dochodzi do hejtu, nienawiści - mówił na antenie Polsat News.
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Zapytany, co jego zdaniem było najtrudniejsze w toku prac nad przepisami i szukania porozumienia ponad politycznymi podziałami, Gawkowski wskazał "zrozumienie, że patostreaming to nie jest ograniczenie wolności". - O tym musimy pamiętać nie tylko przy tej ustawie, ale przy każdej innej - zaznaczył.
- Internet powinien być tak czysty jak życie. Skoro w życiu normalnym nie możemy nikogo obrazić, spoliczkować, bo jest za to kara, to takie same mechanizmy powinny być stosowane w internecie. Czyli wolność człowieka, tak, ale rozsądek i szanowanie i człowieka, i praw człowieka - argumentował wicepremier.
WIDEO: Minister cyfryzacji o zakazie patostreamingu. "Dobry dzień dla polskiego internetu"
Co po zakazie patostreamingu? Minister zapowiedział kolejny krok
Gawkowski podkreślał, że "państwo musi mieć argument, żeby powiedzieć platformie cyfrowej, która udostępnia takie treści: Będzie za to kara". Jego zdaniem musi być to "sroga kara, idąca w miliony albo dziesiątki milionów euro, niepozwalająca na to, żeby szukać jakiegokolwiek usprawiedliwienia, że ktoś na ludzkim nieszczęściu zbija fortunę".
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Minister tłumaczył również, jakie działania w tej sprawie podejmowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji. - Cały czas wskazujemy platformom konta influencerów, patoinfluencerów, którzy dokonują czegoś, co nazywamy patostreamingiem, czyli wrzucają w internet treści, które po prostu są nienawistne. To się dzieje, ale platformy często nie reagują, bo chcą na tym zarabiać - mówił Gawkowski. Kolejnym krokiem w walce z tym problemem, jak zapowiedział szef resortu, jest ustawa o bezpieczeństwie w internecie.Czytaj więcej