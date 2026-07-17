Jak ustalił Polsat News, wcześniej w piątek politycy spotkali się na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba PiS.

Po spotkaniu głos zabrał Mateusz Morawiecki. "Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim" - napisał w mediach społecznościowych.

"Donald Tusk po raz kolejny liczył na to samo: że prawica zajmie się sama sobą. Że intryga i plotki zrobią za niego polityczną robotę. Nie doczeka się" - ocenił były premier.

Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z Prezesem @OficjalnyJK 😎



Donald Tusk po raz kolejny liczył na to samo: że prawica zajmie się sama sobą. Że intryga i plotki zrobią za niego polityczną robotę.



Nie doczeka się.



Moją lojalność wobec obozu… pic.twitter.com/xQchsfS3Jv — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 17, 2026

Jak dodał Morawiecki, jego "lojalność wobec obozu patriotycznego potwierdzały czyny w najtrudniejszych momentach". Dodał, że dziś obowiązkiem Prawa i Sprawiedliwości jest "zjednoczyć wszystkie środowiska, którym zależy na silnej, bezpiecznej i ambitnej Polsce", mimo że partia łączy ludzi o różnych doświadczeniach oraz temperamentach.

"To nie jest nasza słabość. To jest nasza siła. Przeciwnik jest jeden. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Razem już pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać wybory i dobrze rządzić. Zrobimy to ponownie. Polska wygra wtedy, gdy patrioci będą budować mosty między sobą, a nie mury" - podsumował swój wpis były premier.

Kaczyński spotkał się z Morawieckim. "Kwestia zasadnicza" bez rozstrzygnięcia

Po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim głos zabrał także rzecznik PiS Rafał Bochenek, który parę minut po godz. 19:30 przekazał, że spotkanie zostało zakończone. "To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej" - wskazał.

Jak dodał Bochenek, Kaczyńskiemu "zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii - nigdy obok i nie w kontrze do nich".

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W swoim wpisie rzecznik PiS odniósł się także do środowej decyzji kierownictwa partii, które zakazało członkom ugrupowania przynależności do stowarzyszeń, których "statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

"Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna" - podkreślił w piątek Bochenek, informując, że do czwartku "parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń".

Rośnie napięcie w PiS. W tle kwestia stowarzyszenia Morawieckiego

Decyzji jeszcze w środę podporządkował się Jacek Sasin, założyciel utworzonego w czerwcu stowarzyszenia "Po pierwsze Polska". "Od pierwszego dnia naszym celem była jedność Prawa i Sprawiedliwości. Pozostajemy lojalni wobec naszej formacji oraz Prezesa Jarosława Kaczyńskiego" - ogłosił na platformie X.

Podobnej decyzji nie podjął jednak Morawiecki, który w kwietniu założył stowarzyszenie "Rozwój Plus". "Nie rozumiem tych, którzy chcą dziś chować dorobek naszego rządu do szuflady. Ten dorobek powinien być na naszych sztandarach" - oświadczył były premier, zapowiadając kontynuację pracy stowarzyszenia.

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"Chcę dziś powiedzieć jasno do milionów Polaków, którzy w 2023 roku poparli rząd Prawa i Sprawiedliwości: nie pomyliliście się" - napisał Morawiecki. - "Nie pomylił się też Jarosław Kaczyński, bez którego nie byłoby to możliwe. Nie byłoby Polski bardziej solidarnej, bezpiecznej i ambitnej" - dodał.

W ocenie Morawieckiego nie można odpuścić walki o głosy osób, które w poprzednich wyborach zaufały koalicjantom partii Tuska, chcąc "korekty kursu wytyczonego przez nas". "Wielokrotnie udowodniliśmy, że wiemy, jak docierać także do takich ludzi, wielokrotnie to pokazaliśmy - wspólnie" - zaznaczył w swoim wpisie.