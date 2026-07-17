Iran w ogniu. Kolejna noc ataków, amerykańskie wojsko informuje

Świat

Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w piątek kolejną serię ataków na Iran - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). To siódma taka noc z rzędu. - Jeśli amerykańskie ataki będą trwały jeszcze przez dwa lub trzy dni, wejdziemy w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę - zagroził Mohsen Rezaei, wysoki przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)

Widok nocnego miasta z smugami czerwonego światła na niebie, sugerującymi przelot samolotu lub rakiety.
AP/Hassan Ammar
USA kontynuują ataki na cele w Iranie siódmą noc z rzędu (zdj. ilustracyjne)

Dowództwo, któremu podlegają siły USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM), poinformowało w komunikacie, że celem tych uderzeń jest dalsze osłabianie zdolności wojskowych Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa.

 

Piątkowe ataki rozpoczęto o godz. 15 czasu wschodnioamerykańskiego (21 w Polsce). To siódma noc z rzędu uderzeń na cele irańskie.. Nie podano więcej szczegółów na temat trwających uderzeń.

 

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CENTCOM przekazał też, że w ciągu pierwszych trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły cztery statki handlowe, unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu jednego statku.

Iran w ogniu. USA zaatakowały ponownie, siódma taka noc z rzędu

Mohsen Rezaei, wysoki rangą przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz doradca wojskowy najwyższego przywódcy, Modżtaby Chameneiego, ostrzegł w piątek Stany Zjednoczone przed "ofensywą na pełną skalę", jeśli Amerykanie będą kontynuować ataki na Iran.

 

- Jeśli amerykańskie ataki będą trwały jeszcze przez dwa lub trzy dni, wejdziemy w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę - powiedział Rezaei, cytowany przez irańskiego nadawcę IRIB.

 

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Portal Axios podał w piątek, że administracja Trumpa powiadomiła Izrael o wysłaniu dziesiątków powietrznych tankowców w ramach przygotowań do eskalacji ataków na Iran. Według źródeł serwisu wojsko przedstawiło prezydentowi kilka opcji poszerzenia ofensywy.

Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
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