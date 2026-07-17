Jak relacjonuje portal Tagesschau, do tragedii z udziałem rowerzysty, na którego spadło drzewo doszło w Karlsruhe. W ciągu kilku godzin w czwartek wieczorem służby ratunkowe musiały interweniować w tym mieście około 100 razy. Portal Deutsche Welle dodaje, że zmarły miał 60 lat.

Superkomórka burzowa nad Niemcami. Nie żyje 60-letni rowerzysta

Rzecznik policji w Karlsruhe poinformował, że w mieście dochodziło do podtopień i powodzi, uszkodzone zostały sygnalizacje świetlne i samochody. Ponadto spadające gałęzie uderzyły rowerzystów oraz dziecko - odnieśli oni lekkie obrażenia. Według swr.de w mieście ogłoszono stan wyjątkowy, odwołano też m.in. zaplanowany na ten dzień festiwal

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Za zniszczenia odpowiada tzw. superkomórka burzowa z wirującym prądem powietrza, która przyniosła orkanowe porywy wiatru i ulewny deszcz w Badenii-Wirtembergii. W rejonie Stuttgartu świadkowie mówili o gradzie, którego średnica dochodziła miejscami nawet do 5 cm - podał Tagesschau.

Według portalu na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grad samolot musiał awaryjnie lądować. Na opublikowanych zdjęciach było widać na nim wyraźne wgniecenia. Rzecznik lotniska zapewnił, że maszyna zostanie poddana przeglądowi i naprawie.

Zniszczenia i wypadki z powodu pogody. Załamanie może się powtórzyć

W gminie Neckartailfingen niedaleko Stuttgartu zawaliła się wiata garażowa i runęła na cztery pojazdy. Policja oszacowała szkody na 70 tys. euro. Jak relacjonuje DW, na autostradzie A8 w Szwabii doszło też do sześciu wypadków spowodowanych poślizgiem na mokrej nawierzchni. Jedna osoba została ranna, a dwie inne odniosły lekkie obrażenia.

W Ulm drzewo spadło na jadący samochód, a jego pasażerowie nie mogli o własnych siłach wydostać się z pojazdu i wezwali pomoc. Żaden z nich nie odniósł obrażeń.

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Nawałnica dotarła również nad Jezioro Bodeńskie. W miejscowości Kressbronn pień drzewa o wysokości około 30 metrów przełamało się pod naporem wiatru i runęło na kilka pojazdów kempingowych. W jednym z kamperów przebywała wówczas rodzina, która samodzielnie wydostała się na zewnątrz. Nikomu nic się nie stało. Szkody oszacowano na około 150 tys. euro.

Niemiecka służba meteorologiczna (DWD) ostrzegła, że w piątek po południu nad Badenię-Wirtembergię mogą wrócić silne burze z gradem i orkanowymi porywami wiatru.

jp / polsatnews.pl / PAP