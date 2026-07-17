Gwałtowne burze nad Wielkopolską. Ewakuowano obóz harcerski

Polska

121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce zostało ewakuowanych z powodu burz i silnego wiatru. Jak informuje Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, do godziny 20 odnotowano ponad 120 zgłoszeń z terenu województwa.

Dwa zdjęcia przedstawiające zniszczony obóz harcerski w lesie po przejściu burzy. Na lewym zdjęciu widać powalone drzewa i niebieską plandekę przerzuconą przez konary. Na prawym zdjęciu widać przewrócony namiot i zniszczone wyposażenie obozowe.
KW PSP Poznań
Ewakuowano uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Wielkopolski prowadzą działania związane z usuwaniem skutków silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. 

 

Z powodu przechodzących burz do godz. 20 odnotowano ponad 120 zgłoszeń w województwie wielkopolskim. Jak informuje na swojej stronie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, najwięcej interwencji dotyczy powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i gostyńskiego.

Setki zgłoszeń w Wielkopolsce. Ewakuowano obóz harcerski

Jak dodano w opublikowanym komunikacie, "działania polegają przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu dróg".

 

Wielkopolscy strażacy podjęli też działania na trwających obozach harcerskich, na których przebywa ponad 2,5 tysiąca osób. Z powodu pogorszających się warunków pogodowych doszło do prewencyjnego ewakuowania 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim.

 

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"Apelujemy do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowanie się do zaleceń służb" - wskazali strażacy.

 

W piątek i sobotę w województwie wielkopolskim obowiązują alerty I i II stopnia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez burzami i gradem. Wydaje zostały również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami.

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