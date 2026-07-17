Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Wielkopolski prowadzą działania związane z usuwaniem skutków silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu.

Z powodu przechodzących burz do godz. 20 odnotowano ponad 120 zgłoszeń w województwie wielkopolskim. Jak informuje na swojej stronie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, najwięcej interwencji dotyczy powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i gostyńskiego.

Setki zgłoszeń w Wielkopolsce. Ewakuowano obóz harcerski

Jak dodano w opublikowanym komunikacie, "działania polegają przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu dróg".

Wielkopolscy strażacy podjęli też działania na trwających obozach harcerskich, na których przebywa ponad 2,5 tysiąca osób. Z powodu pogorszających się warunków pogodowych doszło do prewencyjnego ewakuowania 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim.

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"Apelujemy do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowanie się do zaleceń służb" - wskazali strażacy.

W piątek i sobotę w województwie wielkopolskim obowiązują alerty I i II stopnia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez burzami i gradem. Wydaje zostały również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami.