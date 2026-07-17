Choć Korea Południowa nie osiągnęła znaczącego sukcesu na mundialu, a drużyna zakończyła swoją przygodę już po fazie grupowej, o kraju znów mówi się w kontekście mistrzostw świata. Wszystko za sprawą jednej z największych gwiazd tegorocznych rozgrywek - norweskiego napastnika Erlinga Haalanda.

Sportowiec, który udowodnił, że równie dobrze jak na boisku radzi sobie w internetowych memach, nie rozstawał się podczas meczów z niewielkim, choć z uwagi na długość włosów - niezbędnym akcesorium - gumką do ich związywania. Kibice szybko zdołali ustalić, gdzie ją wyprodukowano.

Gumka do włosów Erlinga Haalanda stała się hitem. Wyprzedała się na pniu

Jak się okazuje, gumka Haalanda została wykonana na zamówienie przez firmę Kknekki z południowokoreańskiej prowincji Gyeongsang Południowy. Piłkarz używał jej produktów już wcześniej, podczas gry w Premier League.

Gdy firma dowiedziała się o tym, zaproponowała, że wykona dla niego specjalny model. Norweg miał sam wybrać jego kolory, odpowiadające barwom angielskiego klubu Manchester City, w którym gra.

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Po tym, jak fani Haalanda ustalili, skąd pochodzi akcesorium, Kknekki została zalana zamówieniami. Kibice za wszelką cenę chcieli zdobyć gumkę, która zdobiła włosy gwiazdora, co poskutkowało błyskawiczną i rekordową sprzedażą wyprodukowanego towaru. Firma nie poinformowała, czy wyjątkowa ozdoba ponownie trafi do asortymentu.

Sukces Norwegii na mundialu. Drużyna dotarła do fazy ćwierćfinałowej

Erling Haaland to 25-letni piłkarz Manchester City, grający w reprezentacji Norwegii. Wraz z narodową kadrą udało mu się awansować do ćwierćfinału tegorocznych mistrzostw świata, ulegając Anglii 1:2.

Na mundialu sportowiec strzelił łącznie siedem bramek: dwie w spotkaniu z Irakiem, dwie z Senegalem, dwie z Brazylią i jedną z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

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Norwegia pojawiła się na mistrzostwach świata po raz pierwszy od 1998 roku.